Perfil do candidato presidencial Cotrim de Figueiredo, o gestor que se tornou "político acidental"

João Cotrim Figueiredo, com 64 anos, foi gestor a maior parte da vida, mas, há seis anos, tornou-se um "político acidental" que, de deputado a líder da IL e eurodeputado, ambiciona agora chegar ao mais alto cargo da Nação.

Nascido em 24 de junho de 1961 em Lisboa, João Fernando Cotrim Figueiredo ganhou notoriedade nacional em 2019, quando se tornou no primeiro deputado da Iniciativa Liberal a sentar-se no parlamento, mas, antes disso, teve 34 anos de experiência empresarial.

Essa experiência começou logo aos 15 anos quando, ainda estudante no Colégio de Alemão, começou a vender, porta a porta, cabides da empresa Manequim, fundada pelo seu bisavô, experiência que, diria mais tarde, lhe revelou que queria ser homem de negócios.

Com esse intuito, após o fim do ensino secundário, em 1979, foi viver para Londres, fascinado pelo "espírito de liberdade" que se vivia na capital inglesa, e onde, para conseguir pagar a licenciatura em Economia na London School of Economics, foi acumulando empregos, entre os quais servir 'cocktails' numa galeria de arte contemporânea.

De regresso a Lisboa em 1985, Cotrim Figueiredo começou um percurso no setor empresarial que só terminaria 34 anos depois, quando se tornaria no primeiro membro da IL a sentar-se no hemiciclo da Assembleia da República.

Ao longo desses 34 anos, Cotrim Figueiredo foi administrador da Compal e da Nutricafés, diretor-geral da TVI e, entre 2013 e 2016, presidente do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, a convite do então ministro da Economia Bernardo Pires de Lima, do Governo de Pedro Passos Coelho.

Apesar de afirmar que "nunca foi antipolítico", Cotrim Figueiredo assumiu recentemente que só decidiu entrar na política quando, numa conversa com um dos filhos, que estava à procura de emprego, percebeu que as gerações mais jovens tinham menos oportunidades e piores condições profissionais do que a sua geração.

Num curto espaço de seis meses, Cotrim aceita o convite feito pela IL para ser cabeça de lista em Lisboa nas legislativas de 2019, é eleito e torna-se presidente do partido, após ter sido desafiado por Carlos Guimarães Pinto, fundador e na altura líder.

Ficaria cerca de três anos como líder da IL, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2023, período no qual a IL ascendeu a quarta força política, com um grupo parlamentar de oito deputados.

Como líder do partido e deputado na Assembleia da República, Cotrim Figueiredo ficou conhecido pelo seu sentido de humor, retórica e fórmulas inventivas, mas também por defender propostas polémicas e que se tornariam bandeiras do partido, como a criação de uma taxa única de IRS ou um vasto programa de privatizações, que incluía empresas como a RTP, Caixa Geral de Depósitos e TAP.

Em outubro de 2022, cerca de nove meses depois das eleições legislativas que deram uma maioria absoluta ao PS de António Costa, Cotrim Figueiredo anunciaria, perante a surpresa de muitos, que tencionava deixar a liderança da IL -- seria sucedido por Rui Rocha.

Fora da liderança, Cotrim Figueiredo deixaria também a Assembleia da República em fevereiro de 2024, para, apenas cerca de três meses mais tarde, concorrer como cabeça de lista à IL nas eleições europeias: acabaria por ser eleito eurodeputado com o melhor resultado de sempre do partido em qualquer tipo de eleições, com mais de 350 mil votos (9,08%).

Apaixonado por fotografia, benfiquista 'ferrenho' e fã de música rock, Cotrim Figueiredo assume agora o desafio de ser candidato à Presidência da República, com o objetivo de incentivar reformas em Portugal e tornar o país mais ambicioso.