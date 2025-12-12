Balanço da greve geral nos jornais nacionais

Bom dia. Entre as muitas notícias que fazem hoje, 12 de Dezembro de 2025, as primeiras páginas dos jornais, destaque para o efeito, balanço, reações e referências à greve geral de ontem, a primeira em 12 anos.

No semanário Expresso:

- "Defesa decide Euro5,8 mil milhões sem concurso público"

- "À boleia da greve que foi geral, Chega faz xeque à reforma laboral"

- "José Teixeira: 'Deixem os trabalhadores em paz'. CEO da DST diz que a revisão da lei laboral que o Governo pretende 'não faz sentido nenhum'"

- "Há casas à venda em Lisboa a Euro30 mil o metro quadrado"

- "RTP garante participação na Eurovisão apesar de protesto do PS"

- "Ricardo Machado: a vida e a fortuna do dono da maior herdade do país"

- "Jovens estão a afastar-se das redes sociais"

- "Pelo menos 25 agrupamentos continuam sem professores"

- "Contra o PGR, juristas pedem ao TC fim das averiguações preventivas"

- "Hugo Soares em Pequim a convite do Partido Comunista Chinês"

- "Maiores hospitais em contingência"

- "Marcelo promulga fusão da FCT"

- "Corrida ao E-Lar entope site"

- "Rutte diz: 'Somos o próximo alvo'"

- "Grego à frente do Eurogrupo. Kyriakos Pierrakakis, ministro da Economia e Finanças da Grécia, foi eleito presidente do Eurogrupo, segundo anunciou o Conselho Europeu, tomando posse esta sexta-feira para um mandato de dois anos e meio"

No semanário Nascer do Sol:

- "Portugal deixa cair ponte internacional no rio Sever"

- "Presidenciais. Interesses e ligações a Angola são 'irritantes' para candidatura de Marques Mendes"

- "Redes sociais. André Ventura tem mais seguidores que todos os outros candidatos juntos"

- "Entrevista. Adalberto Campos Fernandes. 'A campanha eleitoral vai ser decisiva nestas Presidenciais'"

- "Movimento lança Guia dos Direitos dos Pais na Escola contra a ideologia de género"

- "Entrevista. Graça Carvalho. 'Está em marcha a maior reforma energética nos lares portugueses'"

- "Greve geral. Paralisação do país pode custar entre 600 e 700 milhões aos contribuintes"

- "Direito de resposta do Grupo Pestana"

- "Cabaz de Natal. Portugueses vão ter de pagar mais"

- "Expressos. Governo estuda novas regras para motoristas"

- "F. Bethencourt. 'A maioria dos cristãos-novos não era rica'. Em conversa com José Cabrita Saraiva a partir de Cambridge, o historiador fala sobre o seu último livro - Estranhos na sua Terra -, a Inquisição e os cristãos-novos"

- "Interior sem jornais. Todos juntos pela imprensa"

- "Mr Beast. Pôs 1000 cegos a ver e já esteve enterrado: quem é o maior youtuber do mundo"

No Público:

- "A greve geral existiu"

- "Depois de Belém. Marcelo Rebelo de Sousa fica sem gabinete de ex-Presidente"

- "Mínimo histórico. Pobreza desce mas ainda atinge 1,6 milhões de pessoas"

- "Teatro. Os imigrantes por inteiro: Marco Martins derruba a parede"

- "Mark Rutte. 'Somos o próximo alvo da Rússia e estamos em perigo'"

No Diário de Notícias:

- "Sindicatos celebram 'adesão histórica' à greve geral. Governo fala em minoria"

- "Entrevista Cuca Roseta. 'Fadista lança 'Douce France', um novo disco totalmente cantado em francês"

- "Dados. Consumo de eletricidade aumentou 6,3% em dia de greve"

- "Justiça. Duas facadas no tórax, ou não, uma tentativa de homicídio? As contradições da justiça sobre um ataque em Sesimbra"

- "Manifesto em defesa da imprensa alerta à democracia"

- "Brasil. Direita moderada ameaça deixar Flávio Bolsonaro a falar sozinho"

- "Lidia Jorge ao DN. 'O Prémio Pessoa não é só para mim, é para as mulheres da literatura e para as que têm uma voz cívica'"

- "Ilusionismo. Luís de Matos tem quatro novos truques na manga e perigo não falta"

No Correio da Manhã:

- "Assédio em Ministério sem castigo. Mulher demitiu-se das funções que exercia"

- "Inspeção iliba chefe de gabinete do ministro da Agricultura"

- "Dia de protestos. Greve geral pára país e Governo ignora"

- "Mata amigo da 'ex' por ciúmes em emboscada"

- "1936-2025. Morreu a atriz Glória de Matos"

- "FC Porto 2 Malmo 1. Dragão vence suecos"

- "Nice 0 Braga 1. Guerreiros conquistam Nice"

- "Na Champions. Benfica aumenta probabilidades de passar"

- "Lista da CGA. Durão Barroso com pensão do estado de 1800 Euro"

- "Em dois anos. Burlões sacam 175 milhões de euros"

- "Diretores de jornais e revistas lançam apelo. Em defesa da imprensa"

No Jornal de Notícias:

- "Unidos nos protestos, divididos nos números"

- "Apenas um terço das autarquias aceita ficar com imóveis do Estado"

- "Jornais e revistas. Manifesto dos diretores contra cortes na distribuição"

- "Poder local. Marcelo apadrinha projeto do JN, TSF e 'O Jogo'"

- "Pai mata filho à facada durante agressão a um vizinho"

- "IUC passa a ser pago sempre em abril a partir de 2028"

- "Glória de Matos 1936-2025. Coração traiu atriz"

- "Liga Europa. Samu insaciável carrega dragões na vitória (2-1) sobre o Malmo"

- "Braga. Quarto triunfo (1-0) embala arsenalistas"

No Negócios:

- "Retratos de um país a meio-gás"

- "Decisão arbitral favorável à gestora da A8 seguiu para o Constitucional"

- "Pobreza desce entre idosos e sobe em famílias com filhos"

- "Entrevista a Carmen Maria Machado [autora norte-americana]. 'Escrever voltou a ser algo perigoso'"

- "Manifesto em defesa da imprensa e alerta à democracia"

No O Jornal Económico:

- "Hidrogénio arranca em 2026, mas EDP quer mais ambição"

- "Juntar políticas de coesão e agrícola 'é um desastre'"

- "Rede milionária de lavagem de dinheiro suportada em dezenas de contas de terceiros"

- "São Tomé e Príncipe vende-se em Bruxelas. 'É um porto seguro para se investir'. Gareth Guadalupe, ministro das Finanças e da Economia"

- "Karl Lagerfeld. Edifício mais caro de Lisboa já tem lista de espera"

- "BPCE deixa cair plano para maior gestora de ativos europeia"

- "'Inexpressiva' ou 'um êxito'? as duas faces da greve geral"

- "Portugal está no radar, como nunca esteve"

No Record:

- "Rui Costa cheio de fé. Vitória e exibição na Champions dão confiança"

- "A equipa melhorou substancialmente' [Rui Costa]"

- "Pavlidis queixa-se da Liga Portuguesa. 'Os mais pequenos fazem antijogo'"

- "Sporting. Gonçalo Inácio até 2030. 'A nossa confiança está lá em cima'"

- "FC Porto 2-1 Malmo. Samulidor. Bisa e dragão segue em frente"

- "Farioli. 'Resultado podia ter sido mais dilatado'"

- "Nice 0-1 Sp. Braga. Guerreiros vão lançados"

No O Jogo:

- "FC Porto 2-1 Malmo. Carrega, Samu. Ponta-de-lança arruma suecos com dois golos e embala dragões para uma importante vitória"

- "Francesco Farioli. 'Diferença de golos é decisiva e sofrer assim no último minuto é doloroso'"

- "Liga Europa. Portugueses continuam em zona de apuramento direto"

- "Nice 0-1 Braga. Pau certeiro. Guerreiros passam em França com autoridade e influência do atacante espanhol"

- "Carlos Vicens. 'Não estão a valorizar o que temos feito'"

- "Benfica. 'Há um mês era um flop tremendo...'. Rui Costa defende a equipa e destaca Richard Ríos"

- "Sporting. Gonçalo Inácio renova até 2030. Central amplia contrato mas mantém cláusula de 60 MEuro"

- "As razões para Varandas querer agarrar Rui Borges"

- "Diretores de jornais juntos em defesa da imprensa"

E no A Bola:

- "Gonçalo Inácio é leão até 2030. Defesa-central renova por mais três épocas. 'Cresci aqui e sinto um orgulho enorme por continuar', sublinha o camisola 25 do Sporting"

- "'Há um mês o Ríos parecia um flop'. Sustenta Rui Costa no arranque da Benfica FM. Presidente encarnado elogia o trabalho do treinador"

- "Para Pavlidis, 'José Mourinho é mesmo especial'"

- "'Ganhámos o euro-2016 graças aos erros de 2004'. Carlos Godinho, o senhor FPF"

- "Liga Europa. FC Porto 2-1 Malmo/ Nice 0-1 SC Braga/ Dragões e guerreiros bem lançados. Samu bisa frente aos suecos e Pau Victor dá a vitória na Côte d'Azur"