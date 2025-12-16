Presidenciais e futebol dominam manchetes

Jornal de Notícias:

- "TC chumba mudanças do Governo às regras da nacionalidade"

- "Disparam queixas de passageiros de autocarros"

- "Presidenciais. Ventura e Gouveia e Melo admitem mudanças na Constituição"

- "FC Porto 3-1 Est. Amadora. Água benta no altar"

- "Braga 1-0 Santa Clara. Ricardo Horta deu calor à noite gelada na Pedreira"

- "Justiça. Adeptos do Sporting acusados de tentar matar cinco portistas"

- "Luxemburgo. Emigrantes portugueses enfrentam risco de pobreza persistente"

- "Tráfico. 'Xandi' absolvido recupera 650 mil euros apreendidos"

- "Superior. Autarcas temem perda de alunos no interior com subida de vagas"

- "Porto. Edifício para habitação pronto há um ano 'fechado pela burocracia'"

Correio da Manhã:

- "Advogado pedófilo confessa abuso de 2 meninos. Vítimas de adjunto da antiga ministra da Justiça tinham dez anos"

- "Faculdade de Direito suspendeu Paulo Abreu"

- "Tribunal Constitucional chumba Lei da Nacionalidade"

- "FC Porto 3 Est. Amadora 1. FC Porto segue invicto na liderança"

- "Benfica. Pavlidis quer chegar aos 40 golos"

- "Sporting. Maxi faz de Pote no leão"

- "Presidenciais. André Ventura cola Gouveia e Melo ao PS"

- "Poupança. Comparador ajuda a escolher melhor PPR"

- "Na Amadora. Ama brasileira desaparece sem deixar rasto"

- "Coimbra. Negócio de sexo sem provas em julgamento"

- "Porto. Estádio das Antas vira bairro com 1150 habitações"

- "Joel Branco abandonado no hospital"

Público:

- "Ventura lidera mas Marques Mendes ganha a todos na segunda volta"

- "Sondagem. Cesop. Incerteza sobre a dupla que passa à segunda volta"

- "De onde vêm as intenções de voto de cada candidato"

- "Marques Mendes tem o melhor perfil para Presidente"

- "Em nenhum cenário Ventura vence em Fevereiro"

- "Fiscalização prévia. Tribunal Constitucional chumba Lei da Nacionalidade"

- "José Antonio Kast. O homem que levou a extrema-direita ao poder no Chile"

- "Entrevista. 'Estamos a comprar casas aos mais velhos para poderem pagar os lares'. Virgílio Lima lidera o Montepio há quatro anos"

- "Rob Reiner. O 'cabeça de abóbora' que conquistou Hollywood. Rob Reiner (1947-2025), realizador, e a mulher foram encontrados mortos em casa, ambos esfaqueados. Filho do casal foi detido"

Diário de Notícias:

- "Turismo terá ano histórico com receitas recorde de 30 mil milhões de euros"

- "Presidenciais. Henrique Gouveia e Melo. 'O sistema rejeita-me. Estou a jogar num plano inclinado'"

- "Defesa. Empresas ganham via verde para financiamento na Euronext"

- "Acórdão. TC chumba Lei da Nacionalidade, mas PSD não vê derrota. 'Pontos centrais' aprovados"

- "Negociações. UGT reúne-se com Governo para tentar chegar a uma 'aproximação'"

- "Austrália. Terrorismo em família e um herói sírio no ataque de Bondi"

- "Vitória. Kast, admirador de Pinochet, eleito presidente do Chile"

- "Entrevista. Graça Morais: 'Devo aos grandes escritores portugueses o reconhecimento da minha obra'"

- "Susana Feitor. Fundação do Desporto no 30.º aniversário aplaude novo impulso nos CAR [Centros de Alto Rendimento]"

Negócios:

- "Governo vai reduzir descontos a pagar no trabalho não declarado"

- "Comissões superam ganhos dos fundos PPR a cinco anos"

- "Virgílio Lima, presidente da Mutualista Montepio. Dividendo do banco 'pode ser duplicado'"

- "Radar África. Suspeita da PGR angolana é trunfo para a candidatura presidencial de Higino Carneiro"

- "Justiça. Constitucional chumba Lei da Nacionalidade e obriga a mudanças"

- "Supervisão. Regulador da banca baixa contribuição para o Fundo de Resolução"

- "América Latina. Investidores aplaudem viragem à direita do Chile"

O Jornal Económico:

- "Bruxelas vai aceitar motor a combustão depois de 2035"

- "Tribunal manda para trás Lei da Nacionalidade"

- "IGCP prevê emitir 24 mil milhões em Obrigações do Tesouro este ano"

- "Europa propõe liderar força militar no pós-guerra"

- "Lusíadas entra no negócio de cuidados ao domicílio"

- "Portugal arrisca ficar para trás no negócio das algas por falta de apoio"

- "Volkswagen fecha primeira fábrica alemã em 88 anos"

Record:

- "Sporting 'Ainda temos fome', Hjulmand aponta ao tri após Prémio Stromp"

- "Varandas anuncia recandidatura e lança farpa aos rivais. 'Têm saudades de quando não incomodávamos'"

- "MP acusa sete Casuals de tentativa de homicídio. Em causa incêndio a carro onde seguiam adeptos do FC Porto"

- "Benfica. Manu entra na rotação. Provável titular na Taça"

- "FC Porto 3-1 E. Amadora. Melhor arranque no Dragão"

- "Inglaterra. Man. United 4-4 Bournemouth. Golaço de Bruno insuficiente"

- "Fórmula 1 regressa a Portugal em 2027"

O Jogo:

- "FC Porto 3-1 E. Amadora. Estrela de Samu. Espanhol fatura pelo terceiro jogo consecutivo e os dragões continuam com boa margem na liderança"

- "Francesco Farioli. 'Não sou de elogiar facilmente, mas quase todo o jogo foi muito bom'"

- "Sporting. 'Rivais têm saudades de não incomodarmos'. Varandas anuncia recandidatura à presidência dos leões"

- "Rui Borges recebeu Stromp: 'Este prémio é dos rapazes'"

- "Benfica. Pavlidis quer os 30 golos. Em 2025, apenas é superado por Mbappé e Kane"

- "Mourinho procura a vitória 750"

- "Braga 1-0 Santa Clara. O suspeito do costume. Ricardo Horta dá mais três pontos"

- "Nacional 3-1 Tondela"

- "Salgueiros. Inspiração de Chastre. Guarda-redes assiste e marca"

A Bola:

- "Varandas até 2030. Presidente dos leões anuncia candidatura para as eleições do próximo ano. 'O Sporting vive hoje uma das melhores fases da sua história'"

- "'Somos bicampeões mas ainda temos fome'. Morten Hjulmand"

- "'É uma honra fazer parte destes prémios Stromp' - Rui Borges"

- "FC Porto 3-1 E. Amadora. Dragões com ligeiro susto. Tricolores ainda chegaram ao empate, mas Francisco Moura e Samu (este com um bis) desfizeram as dúvidas"

- "Benfica. Pavlidis superou Darwin e ameaça Di María. Com o 'hat trick' em Moreira de Cónegos chegou aos 49 golos, mais um do que o uruguaio. Já o argentino tem 51..."

- "SC Braga 1-0 Santa Clara"

- "Nacional 3-1 Tondela. Jogo de loucos na Choupana"