Presidenciais e futebol dominam manchetes
Jornal de Notícias:
- "TC chumba mudanças do Governo às regras da nacionalidade"
- "Disparam queixas de passageiros de autocarros"
- "Presidenciais. Ventura e Gouveia e Melo admitem mudanças na Constituição"
- "FC Porto 3-1 Est. Amadora. Água benta no altar"
- "Braga 1-0 Santa Clara. Ricardo Horta deu calor à noite gelada na Pedreira"
- "Justiça. Adeptos do Sporting acusados de tentar matar cinco portistas"
- "Luxemburgo. Emigrantes portugueses enfrentam risco de pobreza persistente"
- "Tráfico. 'Xandi' absolvido recupera 650 mil euros apreendidos"
- "Superior. Autarcas temem perda de alunos no interior com subida de vagas"
- "Porto. Edifício para habitação pronto há um ano 'fechado pela burocracia'"
Correio da Manhã:
- "Advogado pedófilo confessa abuso de 2 meninos. Vítimas de adjunto da antiga ministra da Justiça tinham dez anos"
- "Faculdade de Direito suspendeu Paulo Abreu"
- "Tribunal Constitucional chumba Lei da Nacionalidade"
- "FC Porto 3 Est. Amadora 1. FC Porto segue invicto na liderança"
- "Benfica. Pavlidis quer chegar aos 40 golos"
- "Sporting. Maxi faz de Pote no leão"
- "Presidenciais. André Ventura cola Gouveia e Melo ao PS"
- "Poupança. Comparador ajuda a escolher melhor PPR"
- "Na Amadora. Ama brasileira desaparece sem deixar rasto"
- "Coimbra. Negócio de sexo sem provas em julgamento"
- "Porto. Estádio das Antas vira bairro com 1150 habitações"
- "Joel Branco abandonado no hospital"
Público:
- "Ventura lidera mas Marques Mendes ganha a todos na segunda volta"
- "Sondagem. Cesop. Incerteza sobre a dupla que passa à segunda volta"
- "De onde vêm as intenções de voto de cada candidato"
- "Marques Mendes tem o melhor perfil para Presidente"
- "Em nenhum cenário Ventura vence em Fevereiro"
- "Fiscalização prévia. Tribunal Constitucional chumba Lei da Nacionalidade"
- "José Antonio Kast. O homem que levou a extrema-direita ao poder no Chile"
- "Entrevista. 'Estamos a comprar casas aos mais velhos para poderem pagar os lares'. Virgílio Lima lidera o Montepio há quatro anos"
- "Rob Reiner. O 'cabeça de abóbora' que conquistou Hollywood. Rob Reiner (1947-2025), realizador, e a mulher foram encontrados mortos em casa, ambos esfaqueados. Filho do casal foi detido"
Diário de Notícias:
- "Turismo terá ano histórico com receitas recorde de 30 mil milhões de euros"
- "Presidenciais. Henrique Gouveia e Melo. 'O sistema rejeita-me. Estou a jogar num plano inclinado'"
- "Defesa. Empresas ganham via verde para financiamento na Euronext"
- "Acórdão. TC chumba Lei da Nacionalidade, mas PSD não vê derrota. 'Pontos centrais' aprovados"
- "Negociações. UGT reúne-se com Governo para tentar chegar a uma 'aproximação'"
- "Austrália. Terrorismo em família e um herói sírio no ataque de Bondi"
- "Vitória. Kast, admirador de Pinochet, eleito presidente do Chile"
- "Entrevista. Graça Morais: 'Devo aos grandes escritores portugueses o reconhecimento da minha obra'"
- "Susana Feitor. Fundação do Desporto no 30.º aniversário aplaude novo impulso nos CAR [Centros de Alto Rendimento]"
Negócios:
- "Governo vai reduzir descontos a pagar no trabalho não declarado"
- "Comissões superam ganhos dos fundos PPR a cinco anos"
- "Virgílio Lima, presidente da Mutualista Montepio. Dividendo do banco 'pode ser duplicado'"
- "Radar África. Suspeita da PGR angolana é trunfo para a candidatura presidencial de Higino Carneiro"
- "Justiça. Constitucional chumba Lei da Nacionalidade e obriga a mudanças"
- "Supervisão. Regulador da banca baixa contribuição para o Fundo de Resolução"
- "América Latina. Investidores aplaudem viragem à direita do Chile"
O Jornal Económico:
- "Bruxelas vai aceitar motor a combustão depois de 2035"
- "Tribunal manda para trás Lei da Nacionalidade"
- "IGCP prevê emitir 24 mil milhões em Obrigações do Tesouro este ano"
- "Europa propõe liderar força militar no pós-guerra"
- "Lusíadas entra no negócio de cuidados ao domicílio"
- "Portugal arrisca ficar para trás no negócio das algas por falta de apoio"
- "Volkswagen fecha primeira fábrica alemã em 88 anos"
Record:
- "Sporting 'Ainda temos fome', Hjulmand aponta ao tri após Prémio Stromp"
- "Varandas anuncia recandidatura e lança farpa aos rivais. 'Têm saudades de quando não incomodávamos'"
- "MP acusa sete Casuals de tentativa de homicídio. Em causa incêndio a carro onde seguiam adeptos do FC Porto"
- "Benfica. Manu entra na rotação. Provável titular na Taça"
- "FC Porto 3-1 E. Amadora. Melhor arranque no Dragão"
- "Inglaterra. Man. United 4-4 Bournemouth. Golaço de Bruno insuficiente"
- "Fórmula 1 regressa a Portugal em 2027"
O Jogo:
- "FC Porto 3-1 E. Amadora. Estrela de Samu. Espanhol fatura pelo terceiro jogo consecutivo e os dragões continuam com boa margem na liderança"
- "Francesco Farioli. 'Não sou de elogiar facilmente, mas quase todo o jogo foi muito bom'"
- "Sporting. 'Rivais têm saudades de não incomodarmos'. Varandas anuncia recandidatura à presidência dos leões"
- "Rui Borges recebeu Stromp: 'Este prémio é dos rapazes'"
- "Benfica. Pavlidis quer os 30 golos. Em 2025, apenas é superado por Mbappé e Kane"
- "Mourinho procura a vitória 750"
- "Braga 1-0 Santa Clara. O suspeito do costume. Ricardo Horta dá mais três pontos"
- "Nacional 3-1 Tondela"
- "Salgueiros. Inspiração de Chastre. Guarda-redes assiste e marca"
A Bola:
- "Varandas até 2030. Presidente dos leões anuncia candidatura para as eleições do próximo ano. 'O Sporting vive hoje uma das melhores fases da sua história'"
- "'Somos bicampeões mas ainda temos fome'. Morten Hjulmand"
- "'É uma honra fazer parte destes prémios Stromp' - Rui Borges"
- "FC Porto 3-1 E. Amadora. Dragões com ligeiro susto. Tricolores ainda chegaram ao empate, mas Francisco Moura e Samu (este com um bis) desfizeram as dúvidas"
- "Benfica. Pavlidis superou Darwin e ameaça Di María. Com o 'hat trick' em Moreira de Cónegos chegou aos 49 golos, mais um do que o uruguaio. Já o argentino tem 51..."
- "SC Braga 1-0 Santa Clara"
- "Nacional 3-1 Tondela. Jogo de loucos na Choupana"