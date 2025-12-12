Vento forte faz estragos

O vento forte originado pela depressão Emília está a causar estragos em diversas partes do arquipélago da Madeira.

Em São Vicente, concretamente, há relatos de árvores caídas e telhados levantados.

Um dos casos registados ocorreu no Centro de Saúde da localidade, condicionando a circulação no local.

A estação meteorológica do Chão do Areeiro registou as rajadas mais fortes desta sexta-feira, 12 de Dezembro, com 128 km/h às 20 horas. O Pico Alto ficou em segundo lugar com o vento máximo registado de 113 km/h, à mesma hora. Segue-se a Selvagem Grande com 106 km/h, às 19h40, e a estação de Santa Catarina com 103 km/h às 19h30.