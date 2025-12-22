Brasileiro Pedro Sampaio volta à Madeira para actuar no Summer Opening 2026

É a segunda novidade no cartaz do festival Summer Opening em poucas horas. Depois de anunciar Orochi, a organização SO_Prod revela que o brasileiro Pedro Sampaio regressa à Madeira para actuar na edição de 2026 do Summer Opening, a 4 de Julho, no Parque de Santa Catarina.

Depois de uma estreia apoteótica na Madeira no Summer Opening, com um espectáculo esgotado cerca de três meses antes do evento, e nomeado para Best Live Electronic Performance nos Iberian Festival Awards, o DJ, produtor e cantor brasileiro regressa agora com o novo álbum ‘Sequências’, editado no passado mês de Novembro, e com a nova faixa ‘Jet Sky’, lançada esta semana, a entrar directamente no Top 50 do Spotify no Brasil e em Portugal.

Pedro Sampaio é um artista que em vindo a elevar o funk brasileiro a uma escala global, reforçando recentemente a sua projecção internacional através de parcerias com a Sony Music e a agência WME, responsável pelas carreiras de artistas como Maluma, Billie Eilish ou Bruno Mars.

Para 2026, está já anunciado um espectáculo no icónico Central Park, em Nova Iorque, sendo o Summer Opening e o Rock in Rio Lisboa as únicas datas previstas para Portugal em 2026.

“Uma sequência que continua. Um regresso aguardado. Pedro Sampaio encerra o Summer Opening 2026 a 4 de Julho”, expressa Gonçalo Camacho, da SO_Prod.