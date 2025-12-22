Summer Opening confirma presença de Orochi

Orochi - rapper, cantor e compositor brasileiro - é a mais recente confirmação para o Festival Summer Opening. A sua actuação acontece a 2 de Julho, no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

Esta é a estreia do rapper, que conta com êxitos como 'Amor de Fim de Noite' e 'Vida Rasa', na ilha da Madeira.

Os bilhetes para o festival estarão à venda no dia 23 de Dezembro, a partir das 10 horas, no site oficial do Summer Opening - summeropening.pt - mas também nas lojas Coral, Forum Madeira, Fnac e Worten.