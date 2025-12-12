Calheta aprova orçamento de 30 milhões para 2026

O orçamento da Câmara Municipal da Calheta foi aprovado, no dia de ontem, por maioria, com os votos favoráveis dos vereadores do PSD e abstenção do vereador do JPP.

Trata-se do maior orçamento de sempre, na ordem dos 30 milhões, conforme o DIÁRIO deu nota na edição impressa de quinta-feira.

A presidente do município, Doroteia Leça, destacou o aumento da verba face ao ano anterior, mais 6 milhões, mas acrescentou que os investimentos serão feitos de forma ponderada, por não haver grande folga orçamental.

A proposta reforça a aposta na proximidade, na melhoria das infra-estruturas e no bem-estar das freguesias. “Trata-se de um plano responsável para uma Calheta com mais qualidade de vida”, assegurou a autarca.