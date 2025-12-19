Seguros de saúde 40% mais caros à custa das falhas do sector público

Bom dia. O tema em título é uma das principais notícias do dia nos jornais, mas seguramente não é o único de interesse geral. Veja em baixo os títulos e as primeiras páginas dos jornais nacionais desta sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025.

No semanário Expresso:

- "Estado não sabe quantos são e onde vivem os imigrantes"

- "Portugal distante. Ainda há crianças que levam horas entre a casa e a escola"

- "Sondagem ICS/ICSTE. Ventura lidera. Mendes e almirante em segundo. Indecisos diminuem, mas ainda valem 16%. Cotrim sobe, mas metade admite mudar"

- "Entrevista. Gouveia e Melo. 'Misturar política com negócios não é um comportamento adequado'"

- "Os melhores de 2025. Os críticos e especialistas do Expresso elegeram os melhores livros, filmes, discos, séries de TV, peças de teatro, espetáculos de dança e exposições deste ano"

- "Marcelo aconselhou transparência a Nuno Melo"

- "Peixe e carne lideram aumento de preços em 2026"

- "O antigo B.Leza vai ser transformado em hotel"

- "Mercado de roupa em segunda mão dispara"

- "Moscovo já prepara o 'não' à paz na Ucrânia"

- "Spinumviva condiciona oposição"

- "Três dias de tolerância de ponto"

- "Constitucional decide boletins"

No semanário Nascer do Sol:

- "Empresário não se lembra de pagar 300 mil euros a Marques Mendes"

- "Entrevista Rui Rio. 'Não são os candidatos dos partidos do sistema que o vão ajustar, é como pedir ao peru para votar no Natal'"

- "Museus e património do Estado não estão preparados para sismos"

- "Entrevista. Pedro Santa Clara. 'O estado de desigualdade na nossa Educação é chocante'"

- "Presidenciais. Ana Gomes reaviva divisões entre seguristas e costistas"

- "Natal. Câmaras gastam quase 10 milhões em iluminações"

- "CCDR ainda tenta salvar ponte internacional sobre rio Sever"

- "Lando Norris. O Miúdo de Ouro da Fórmula 1"

- "L. Marques Mendes. 'Sou uma pessoa de bem com a vida'"

- "J. Vale de Almeida. 'O mundo em que vivemos já foi melhor'"

- "Secretas. Candidatos a espiões batem recorde"

- "País Positivo. Empreendedorismo feminino. Desenvolvimento na Beira Interior. A NIS2 e o Sist. Nacional de Cibersegurança"

No Público:

- "O que fica de 2025. Os melhores do ano. Música. Cinema. Televisão. Livros. Exposições. Teatro. Dança"

- "Um terço dos portugueses gostaria que Portugal ainda tivesse colónias"

- "Ministério Público. Justiça mantém Montenegro sob investigação por obra em Espinho"

- "Ferrovia. Atrasos tiram 60 milhões em fundos da UE à linha do Alentejo"

- "Imigração. O que é viver no Benformoso um ano depois da grande rusga"

- "Bruxelas. Europa em suspenso por um acordo para salvar a Ucrânia"

No Jornal de Notícias:

- "Preços dos seguros de saúde subiram 40% em cinco anos"

- "FC Porto 4-1 Famalicão. Salto para o clássico. Dragões agendam encontro com o Benfica depois de boa exibição"

- "Sporting nos quartos [da Taça de Portugal] com penálti polémico frente ao Santa Clara (2-3)"

- "Braga. Idosa morta após rumores sobre prémio da lotaria"

- "Caminha. Pais de criança tetraplégica recebem dois milhões. Condutora assumiu culpa por acidente com comboio"

- "Liderança do Norte disputada entre vice de Gaia e António Cunha"

- "Tensão. Venezuela nas compras para o Natal sob ameaça de invasão"

- "Evasões. Novos vinhos para boas festas"

No Diário de Notícias:

- "General João Cartaxo Alves, chefe do Estado-Maior da Força Aérea: 'Nunca tivemos tanta gente em formação como temos agora'"

- "Grande Prémio de Fórmula 1 vai ter impacto 'nulo' ou 'negativo' na economia"

- "Espanha. Extremadura vai a votos, com o PP à espera de saber qual será a força do Vox"

- "Natal dos Hospitais. O dia em que a música e solidariedade foram 'reis'"

- "Entrevista. Jorge Reis Novais. 'A nossa matriz não é a de um presidente cerimonial, é a de um presidente politicamente ativo, garante, regulador'"

- "Cinema. 'O Couraçado Potemkine'. A herança revolucionária de Sergei Eisenstein"

- "Campeonato da Europa. Equipa nacional de futsal trabalha para a conquista do tricampeonato"

- "Eleição. 12 candidatos disputam maior corrida da história em presidenciais em Portugal"

- "EUA. Israel investiga ligação iraniana na morte de professor português do MIT"

- "Imprensa. Vasp defende direito constitucional à informação e promete 'diálogo'"

No Correio da Manhã:

- "Padre do Porsche e amante apanham prisão efetiva. Liderava Casa do Gaiato e mais cinco associações em Loures e Odivelas"

- "Desviaram mais de 800 mil euros de instituições solidárias"

- "Sondagem Intercampus/CM. Ventura à frente e Gouveia e Melo cai"

- "Em gabinete do Governo PS. Advogado pedófilo com salário de ministro"

- "Santa Clara 2 Sporting 3 (após prolongamento). Penálti vira sorte do leão"

- "FC Porto 4 Famalicão 1. Dragão apurado enfrenta águias"

- "Classe. Rios ganha brilho com Mourinho"

- "Nuno Loureiro. Israel investiga ligações do Irão a homicídio de cientista português"

- "Castelo Branco. Pai e filho médicos faturam 2,5 milhões de euros em extras"

- "Braga. Idosa abriu o portão a assassino"

- "Tolerância de ponto. Função pública com férias de Natal"

- "Operação 'Lex'. Juiz em lista vip do Benfica"

No Negócios:

- "Atividade teve queda expressiva na greve geral"

- "Entrevista a Marlene Vieira. 'O meu medo é que as mulheres tenham medo'"

- "Sondagem. Almirante afunda. Ventura lidera, mas sem hipóteses à 2.ª volta"

- "Somos a economia do ano. Famílias têm sido a chave"

- "Energia. Governo quer pôr eólicas 'offshore' no pacote da UE"

- "Comércio. Bruxelas adia acordo do Mercosul para janeiro"

- "Automóveis. A solução de Carlos Tavares para a indústria europeia"

No O Jornal Económico:

- "O rei (mago) do turismo. 'É difícil compreender que um país com a dimensão histórica de Portugal não tenha um grande museu dedicado aos Descobrimentos'. Miguel Guedes de Sousa"

- "Como será 2026?. A saúde robusta do mercado de trabalho alimenta tudo: receita para o Estado, consumidores a gastar, empresas felizes. E o PRR? Falta aplicar 48% do pacote: ou vai ou racha"

- "Nem o menino Jesus convence os portugueses a dar e doar no Natal"

- "Muda o ano e o peso do IVA na carteira continua a subir"

- "Os discursos de Natal dos quase presidentes"

- "Queríamos ver Portugal na CEE: já lá vão 40 anos"

- "Os principais negócios que já estão à espreita"

- "O ano em que a Bulgária se amarra ao euro. Boa sorte!"

- "Beber para lembrar: CR&F a mil euros a garrafa"

No Record:

- "Santa Clara 2-3 Sporting. Ioannidis no vulcão. Grego resolve no prolongamento após enorme polémica"

- "João Pinheiro esperou 12 minutos para assinalar penálti contra os açorianos"

- "Encarnados reagiram rápido. Rui Costa. 'Mais um escândalo do futebol português'"

- "Mourinho vive para o Benfica. Cumpre a promessa que fez ao chegar há três meses"

- "FC Porto 4-1 Famalicão. Golear rumo ao clássico"

No O Jogo:

- "FC Porto 4-1 Famalicão. Chuva de golos. Dragões ultrapassam dura oposição famalicense e recebem águias na próxima eliminatória [da Taça de Portugal]"

- "Francesco Farioli: 'Se calhar não houve ligação porque estavam noutro local e noutro canal'. 'A última vez que um jogo demorou tanto foi em 1958'"

- "Santa Clara 2-3* Sporting após prolongamento. Passagem com polémica à mistura. VAR demorou 12 minutos a analisar o lance do penálti. Golo de Ioannidis no tempo extra mantém leões em prova"

- "Vasco Matos: 'Deixa-me preocupado. É um dia negro...'"

- "Rui Borges: 'Não vi imagem nenhuma, não vou falar'"

E no A Bola:

- "Taça de Portugal. Santa Clara 2-3 Sporting. Nova polémica nos Açores"

- "Depois do golo na Liga obtido a partir de canto controverso, Sporting foge à derrota com o Santa Clara na compensação com penálti que VAR e árbitro demoraram 14 minutos a decidir"

- "Suárez empatou, Ioannidis resolveu no prolongamento"

- "Rui Costa reagiu em cima da hora. 'Mais um escândalo do futebol português'"

- "FC Porto 4-1 Famalicão. Sempre ligados à corrente. Dragão que não baixa os braços constrói vitória segura"

- "Há FC Porto-Benfica nos quartos de final"

- "Benfica. River Plate leva nega por Prestianni"

- "A Bola ao Centro. Entrevista a Renato Paiva: 'Fico insuportável quando não treino'"

- "Andebol. É dia de dérbi na Luz com um leão até agora invencível"