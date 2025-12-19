Seguros de saúde 40% mais caros à custa das falhas do sector público
Bom dia. O tema em título é uma das principais notícias do dia nos jornais, mas seguramente não é o único de interesse geral. Veja em baixo os títulos e as primeiras páginas dos jornais nacionais desta sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025.
No semanário Expresso:
- "Estado não sabe quantos são e onde vivem os imigrantes"
- "Portugal distante. Ainda há crianças que levam horas entre a casa e a escola"
- "Sondagem ICS/ICSTE. Ventura lidera. Mendes e almirante em segundo. Indecisos diminuem, mas ainda valem 16%. Cotrim sobe, mas metade admite mudar"
- "Entrevista. Gouveia e Melo. 'Misturar política com negócios não é um comportamento adequado'"
- "Os melhores de 2025. Os críticos e especialistas do Expresso elegeram os melhores livros, filmes, discos, séries de TV, peças de teatro, espetáculos de dança e exposições deste ano"
- "Marcelo aconselhou transparência a Nuno Melo"
- "Peixe e carne lideram aumento de preços em 2026"
- "O antigo B.Leza vai ser transformado em hotel"
- "Mercado de roupa em segunda mão dispara"
- "Moscovo já prepara o 'não' à paz na Ucrânia"
- "Spinumviva condiciona oposição"
- "Três dias de tolerância de ponto"
- "Constitucional decide boletins"
No semanário Nascer do Sol:
- "Empresário não se lembra de pagar 300 mil euros a Marques Mendes"
- "Entrevista Rui Rio. 'Não são os candidatos dos partidos do sistema que o vão ajustar, é como pedir ao peru para votar no Natal'"
- "Museus e património do Estado não estão preparados para sismos"
- "Entrevista. Pedro Santa Clara. 'O estado de desigualdade na nossa Educação é chocante'"
- "Presidenciais. Ana Gomes reaviva divisões entre seguristas e costistas"
- "Natal. Câmaras gastam quase 10 milhões em iluminações"
- "CCDR ainda tenta salvar ponte internacional sobre rio Sever"
- "Lando Norris. O Miúdo de Ouro da Fórmula 1"
- "L. Marques Mendes. 'Sou uma pessoa de bem com a vida'"
- "J. Vale de Almeida. 'O mundo em que vivemos já foi melhor'"
- "Secretas. Candidatos a espiões batem recorde"
- "País Positivo. Empreendedorismo feminino. Desenvolvimento na Beira Interior. A NIS2 e o Sist. Nacional de Cibersegurança"
No Público:
- "O que fica de 2025. Os melhores do ano. Música. Cinema. Televisão. Livros. Exposições. Teatro. Dança"
- "Um terço dos portugueses gostaria que Portugal ainda tivesse colónias"
- "Ministério Público. Justiça mantém Montenegro sob investigação por obra em Espinho"
- "Ferrovia. Atrasos tiram 60 milhões em fundos da UE à linha do Alentejo"
- "Imigração. O que é viver no Benformoso um ano depois da grande rusga"
- "Bruxelas. Europa em suspenso por um acordo para salvar a Ucrânia"
No Jornal de Notícias:
- "Preços dos seguros de saúde subiram 40% em cinco anos"
- "FC Porto 4-1 Famalicão. Salto para o clássico. Dragões agendam encontro com o Benfica depois de boa exibição"
- "Sporting nos quartos [da Taça de Portugal] com penálti polémico frente ao Santa Clara (2-3)"
- "Braga. Idosa morta após rumores sobre prémio da lotaria"
- "Caminha. Pais de criança tetraplégica recebem dois milhões. Condutora assumiu culpa por acidente com comboio"
- "Liderança do Norte disputada entre vice de Gaia e António Cunha"
- "Tensão. Venezuela nas compras para o Natal sob ameaça de invasão"
- "Evasões. Novos vinhos para boas festas"
No Diário de Notícias:
- "General João Cartaxo Alves, chefe do Estado-Maior da Força Aérea: 'Nunca tivemos tanta gente em formação como temos agora'"
- "Grande Prémio de Fórmula 1 vai ter impacto 'nulo' ou 'negativo' na economia"
- "Espanha. Extremadura vai a votos, com o PP à espera de saber qual será a força do Vox"
- "Natal dos Hospitais. O dia em que a música e solidariedade foram 'reis'"
- "Entrevista. Jorge Reis Novais. 'A nossa matriz não é a de um presidente cerimonial, é a de um presidente politicamente ativo, garante, regulador'"
- "Cinema. 'O Couraçado Potemkine'. A herança revolucionária de Sergei Eisenstein"
- "Campeonato da Europa. Equipa nacional de futsal trabalha para a conquista do tricampeonato"
- "Eleição. 12 candidatos disputam maior corrida da história em presidenciais em Portugal"
- "EUA. Israel investiga ligação iraniana na morte de professor português do MIT"
- "Imprensa. Vasp defende direito constitucional à informação e promete 'diálogo'"
No Correio da Manhã:
- "Padre do Porsche e amante apanham prisão efetiva. Liderava Casa do Gaiato e mais cinco associações em Loures e Odivelas"
- "Desviaram mais de 800 mil euros de instituições solidárias"
- "Sondagem Intercampus/CM. Ventura à frente e Gouveia e Melo cai"
- "Em gabinete do Governo PS. Advogado pedófilo com salário de ministro"
- "Santa Clara 2 Sporting 3 (após prolongamento). Penálti vira sorte do leão"
- "FC Porto 4 Famalicão 1. Dragão apurado enfrenta águias"
- "Classe. Rios ganha brilho com Mourinho"
- "Nuno Loureiro. Israel investiga ligações do Irão a homicídio de cientista português"
- "Castelo Branco. Pai e filho médicos faturam 2,5 milhões de euros em extras"
- "Braga. Idosa abriu o portão a assassino"
- "Tolerância de ponto. Função pública com férias de Natal"
- "Operação 'Lex'. Juiz em lista vip do Benfica"
No Negócios:
- "Atividade teve queda expressiva na greve geral"
- "Entrevista a Marlene Vieira. 'O meu medo é que as mulheres tenham medo'"
- "Sondagem. Almirante afunda. Ventura lidera, mas sem hipóteses à 2.ª volta"
- "Somos a economia do ano. Famílias têm sido a chave"
- "Energia. Governo quer pôr eólicas 'offshore' no pacote da UE"
- "Comércio. Bruxelas adia acordo do Mercosul para janeiro"
- "Automóveis. A solução de Carlos Tavares para a indústria europeia"
No O Jornal Económico:
- "O rei (mago) do turismo. 'É difícil compreender que um país com a dimensão histórica de Portugal não tenha um grande museu dedicado aos Descobrimentos'. Miguel Guedes de Sousa"
- "Como será 2026?. A saúde robusta do mercado de trabalho alimenta tudo: receita para o Estado, consumidores a gastar, empresas felizes. E o PRR? Falta aplicar 48% do pacote: ou vai ou racha"
- "Nem o menino Jesus convence os portugueses a dar e doar no Natal"
- "Muda o ano e o peso do IVA na carteira continua a subir"
- "Os discursos de Natal dos quase presidentes"
- "Queríamos ver Portugal na CEE: já lá vão 40 anos"
- "Os principais negócios que já estão à espreita"
- "O ano em que a Bulgária se amarra ao euro. Boa sorte!"
- "Beber para lembrar: CR&F a mil euros a garrafa"
No Record:
- "Santa Clara 2-3 Sporting. Ioannidis no vulcão. Grego resolve no prolongamento após enorme polémica"
- "João Pinheiro esperou 12 minutos para assinalar penálti contra os açorianos"
- "Encarnados reagiram rápido. Rui Costa. 'Mais um escândalo do futebol português'"
- "Mourinho vive para o Benfica. Cumpre a promessa que fez ao chegar há três meses"
- "FC Porto 4-1 Famalicão. Golear rumo ao clássico"
No O Jogo:
- "FC Porto 4-1 Famalicão. Chuva de golos. Dragões ultrapassam dura oposição famalicense e recebem águias na próxima eliminatória [da Taça de Portugal]"
- "Francesco Farioli: 'Se calhar não houve ligação porque estavam noutro local e noutro canal'. 'A última vez que um jogo demorou tanto foi em 1958'"
- "Santa Clara 2-3* Sporting após prolongamento. Passagem com polémica à mistura. VAR demorou 12 minutos a analisar o lance do penálti. Golo de Ioannidis no tempo extra mantém leões em prova"
- "Vasco Matos: 'Deixa-me preocupado. É um dia negro...'"
- "Rui Borges: 'Não vi imagem nenhuma, não vou falar'"
E no A Bola:
- "Taça de Portugal. Santa Clara 2-3 Sporting. Nova polémica nos Açores"
- "Depois do golo na Liga obtido a partir de canto controverso, Sporting foge à derrota com o Santa Clara na compensação com penálti que VAR e árbitro demoraram 14 minutos a decidir"
- "Suárez empatou, Ioannidis resolveu no prolongamento"
- "Rui Costa reagiu em cima da hora. 'Mais um escândalo do futebol português'"
- "FC Porto 4-1 Famalicão. Sempre ligados à corrente. Dragão que não baixa os braços constrói vitória segura"
- "Há FC Porto-Benfica nos quartos de final"
- "Benfica. River Plate leva nega por Prestianni"
- "A Bola ao Centro. Entrevista a Renato Paiva: 'Fico insuportável quando não treino'"
- "Andebol. É dia de dérbi na Luz com um leão até agora invencível"