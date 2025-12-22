Só Marques Mendes foi recebido na Quinta Vigia enquanto candidato nas próximas presidenciais?

As eleições presidenciais estão marcadas para o próximo dia 18 de Janeiro, tendo sido apresentadas 14 candidaturas, um número recorde. Apesar de faltar quase um mês para esse acto eleitoral, tendo em conta a época festiva, a ‘campanha’ já teve início.

Vários candidatos têm-se desdobrado em visitas a várias localidades do país, sendo que a Madeira não fica de fora. As agendas são recheadas de reuniões e de momentos de contacto com a população e com entidades regionais. João Cotrim de Figueiredo foi o candidato que mais recentemente visitou a Região e afirmou que não visitou a Quinta Vigia pois está “em campanha” e, por isso, não pediu para ser recebido pelo presidente do Governo Regional.

Nos comentários a essa notícia, um leitor afirmou que Luís Marques Mendes foi o único candidato às próximas eleições presidenciais a ser recebido na residência oficial do presidente do Governo Regional. Terá sido mesmo assim?

Foi no final de Outubro que António José Seguro visitou a Madeira, já na condição de candidato às eleições presidenciais. A agenda, nos dias 28 e 29 de Outubro, contou com um encontro com estudantes da Associação Académica da Madeira e a apresentação do livro 'Um de Nós', com a presença do autor Rui Gomes. Além disso, visitou a obra do futuro Hospital da Madeira.

Já António Filipe esteve de visita à Região no dia 3 de Novembro. Curiosamente, na agenda contou com audiências com a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e com o Representante da República, mas não com o presidente do Governo Regional.

No dia 15 de Dezembro foi a vez da Madeira receber a visita de Catarina Martins. Entre os vários eventos na agenda constava a visita à associação Presença Feminina, localizada no Complexo habitacional de Santo Amaro.

No dia seguinte, foi a vez de André Ventura deslocar-se à Região, onde participou num jantar-comício num restaurante em Câmara de Lobos.

Já mais recentemente, foi então a vez de Luís Marques Mendes visitar a Região, contando com uma visita à Quinta Vigia na sua agenda. Aliás, Miguel Albuquerque já tinha demonstrado o apoio a esta candidatura e fez questão de acompanhar alguns dos eventos que constavam da agenda do político.

De referir que a visita de João Cotrim de Figueiredo já deveria ter ocorrido mais cedo, mas teve de ser adiada devido ao mau tempo que se fazia sentir na Madeira.

No entanto, Henrique Gouveia e Melo foi o primeiro candidato a deslocar-se à Madeira nessa condição, ainda no dia 4 de Julho. A visita incluiu uma deslocação ao Porto Santo e foi recebido nesse mesmo dia, na Quinta Vigia, por Miguel Albuquerque. A longa agenda contou ainda com uma visita à obra do novo hospital e à Unidade Autónoma de Gás Natural Liquefeito dos Socorridos, no Funchal, bem como ao Mercado dos Lavradores.