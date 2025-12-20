Cotrim de Figueiredo dispensa recepção na Quinta Vigia

O candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo afirmou que não solicitou qualquer recepção por parte de Miguel Albuquerque, sublinhando que a sua deslocação à Madeira decorre exclusivamente em contexto de campanha.

“Não pedi para ser recebido. A visita é de campanha”, afirmou aos jornalistas, após uma passagem pelo Mercado dos Lavradores e pela Praça do Peixe.

A posição contrasta com a de Luís Marques Mendes, também candidato presidencial, que foi recentemente recebido na Quinta Vigia pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Questionado sobre essa diferença, Cotrim Figueiredo afastou qualquer leitura política, reiterando que não pretende envolver instituições regionais em iniciativas de natureza eleitoral.

Sobre o presidente do Governo Regional estar a ser investigado na operação Ab Initio, garantiu que, caso venha a ser eleito Presidente da República, não será um factor de instabilidade institucional. “As opiniões que tiver a transmitir serão feitas em privado”, afirmou.

Ainda assim, defendeu que todos os titulares de cargos políticos têm a obrigação de ser transparentes e responsáveis. “Aquilo que fizeram devem responder por isso nos termos da Justiça”, disse, lembrando que o Presidente da República não interfere em casos concretos, mas tem responsabilidades institucionais na garantia da transparência no exercício de cargos públicos.