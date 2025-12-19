Rubina Leal nomeia Filipe Silva Varela como secretário-geral da Assembleia Legislativa da Madeira

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, nomeou Filipe Silva Varela para o cargo de secretário-geral do parlamento regional, função que será exercida em regime de comissão de serviço durante a XV Legislatura. A nomeação produz efeitos a partir do início de 2026.

Filipe Silva Varela é actualmente inspector superior de Finanças Principal na Inspecção Regional de Finanças e possui um extenso currículo académico e profissional nas áreas de economia, finanças públicas e controlo financeiro.

O novo secretário-geral é licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), tem um MBA em Gestão de Negócios Internacional pela Universidade Autónoma de Lisboa e concluiu ainda uma pós-graduação em Gestão e Controlo Financeiro e Orçamental pela NOVA Information Management School.

No seu percurso profissional, para além das funções na Inspecção de Finanças, Filipe Silva Varela desempenhou também o cargo de técnico verificador superior da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, acumulando experiência relevante em fiscalização, controlo e rigor da gestão financeira pública.

A nomeação foi feita ao abrigo do artigo 25.º da Estrutura Orgânica da Assembleia Legislativa da Madeira, competência exclusiva da Presidente do parlamento regional.

O início de funções de Filipe Silva Varela, o primeiro secretário-geral nomeado sob a presidência de Rubina Leal, terá lugar após o encerramento da conta de gerência de 2025, assegurando a estabilidade institucional necessária ao regular funcionamento do primeiro órgão de governo próprio da Região Autónoma da Madeira.