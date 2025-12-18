Micaela Freitas destaca valorização do capital humano

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, participou esta quinta-feira na cerimónia de apresentação da terceira edição do PADIS – Programa de Alta Direcção de Instituições de Saúde, no Casa-Museu Frederico de Freitas. O curso, ministrado pela AESE Business School, inicia-se em Janeiro no Funchal e representa uma aposta estratégica do Governo Regional na capacitação dos quadros dirigentes do sector da saúde na Região Autónoma da Madeira.

A governante referiu que o investimento no capital humano é a prioridade máxima da Secretaria Regional, pois o aperfeiçoamento pessoal e profissional dos líderes reflecte-se directamente na qualidade do serviço prestado aos utentes. Micaela Fonseca de Freitas enfatizou que, ao dotar as instituições de melhores competências de gestão, torna-se possível encontrar soluções mais ágeis e eficazes para os desafios do dia a dia.

Esta terceira edição conta com 40 profissionais da SRS, do SESARAM, do IASAÚDE, da DRS e da DRPPIL. Com esta formação, a Região atinge um total de 120 alunos formados através do PADIS, aos quais se somam 40 participantes do Curso GLS – Gestão e Liderança em Saúde, também ministrado pela AESE em 2024.

O programa destina-se a altos dirigentes de instituições de saúde e tem como objectivo modernizar os serviços públicos e aumentar a eficiência da Administração Pública num sector considerado estratégico.