Rubina Leal realça clima de confiança entre Parlamento e Governo Regional

Esta manhã, na apresentação de cumprimentos de Boas Festas na Assembleia Legislativa da Madeira, a presidente da Assembleia, Rubinal Leal, sublinhou a importância das boas relações institucionais e cortesia entre o Parlamento regional e o Governo, considerando que estas são essenciais para garantir estabilidade num contexto internacional marcado pela incerteza.

Em declarações, Rubina Leal destacou que o gesto de apresentação de cumprimentos representa todas as forças políticas com assento parlamentar e, por isso, “todos os madeirenses e porto-santenses que estão aqui representados neste Parlamento”, sublinhando que este clima institucional “garante a estabilidade”, algo que considerou fundamental numa conjuntura global marcada por “guerras, conflitos e muitas transformações”, com inevitáveis repercussões económicas e financeiras.

A responsável parlamentar enquadrou, além disso, o momento na quadra natalícia, referindo que o Natal é uma época que apela à solidariedade e à reflexão, mas também à responsabilidade política.

“É um momento em que as boas relações devem imperar e em que devemos olhar para a nossa grande missão, que é cuidar da nossa população, das nossas famílias, das nossas empresas e dos nossos trabalhadores”, concluiu.