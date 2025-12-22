DTIM reforça cooperação europeia na Educação de Adultos com mobilidade na Alemanha

A Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira (DTIM) realizou uma mobilidade de Job Shadowing na Alemanha, entre 17 e 19 de Dezembro, no âmbito da sua acreditação Erasmus+ para o sector da Educação de Adultos.

A iniciativa decorreu na Konrad-Martin-Haus, centro residencial católico dedicado à Educação de Adultos localizado em Bad Kösen, que este ano celebra 70 anos de actividade. A mobilidade contou com a participação do director-geral da DTIM e das colaboradoras Rubina Silva e Elizabete Madureira, permitindo o contacto com práticas pedagógicas e modelos organizacionais inovadores no contexto europeu.

Esta cooperação teve origem num encontro internacional realizado em Maio de 2024 em Bergisch Gladbach, onde foi estabelecido contacto com Gisela Winkler, especialista alemã que posteriormente visitou a Madeira em Fevereiro de 2025 para dinamizar acções de formação.

Para 2026, está prevista uma nova mobilidade Erasmus+ KA1, que envolverá a deslocação de um grupo de adultos aprendentes à Konrad-Martin-Haus, reforçando a aposta da DTIM na promoção da Educação e Formação ao Longo da Vida.