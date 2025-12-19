Capitania prolonga aviso de agitação marítima até amanhã

Muito provavelmente será actualizado ao final do dia de hoje e também amanhã, mas para já a Capitania do Porto do Funchal acaba de emitir um prolongamento do aviso de agitação marítima forte para o Arquipélago da Madeira, das 18 horas de hoje até às 6h00 de amanhã, sábado, 20 de Dezembro.

Importa referir que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera actualizou já ontem o aviso amarelo para a agitação marítima, que passa a ter dois períodos hoje e amanhã e, após um período de acalmia, durante algumas horas de domingo.

IPMA também prolonga 'aviso amarelo' para a agitação marítima forte O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) também decidiu prolongar o 'aviso amarelo' para agitação marítima na Madeira e Porto Santo, devido à persistência de ondas de noroeste com altura significativa.

Prevendo vento de Nor/Nordeste moderado a fresco (20 a 39 km/h), por vezes muito fresco (40 a 50 km/h) até final da manhã, visibilidade boa a moderada, é na ondulação que estão as atenções: Costa Norte com ondas de Noroeste com 2,5 a 3,5 metros, aumentando para 3 a 4,5 metros; Costa Sul com ondas de Sudoeste com 1 a 1,5 metros, sendo 1,5 a 2,5 metros na parte mais Oeste.

Por isso, a Capitania recomenda "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", nomeadamente:

"Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;