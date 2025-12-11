“A grande maioria das escolas [em Portugal continental] está fechada”, garantem CGTP e Fenprof

A CGTP e a Fenprof garantem que o encerramento das escolas “é massivo” em vários concelhos do país. Ao Expresso, José Feliciano Costa, um dos secretários-gerais da Fenprof, garante que há fecho total das escolas em Sintra, Seixal, Barreiro, Oeiras e Viseu. Em Lisboa estão todas as escolas encerradas. No Porto, ainda não há balanço oficial, mas a Escola Secundária Aurélia de Sousa é apontada como um dos estabelecimentos que não abriu esta manhã.