Um morto e quatro desaparecidos após naufrágio em Aveiro

Um pescador morreu e outros quatro estão desaparecidos após a embarcação em que seguiam ter naufragado hoje de manhã a cerca de 370 quilómetros de Aveiro, revelou à Lusa fonte da Marinha.

Segundo a fonte, a vítima mortal é o pescador que se encontrava em paragem cardiorrespiratória quando foi resgatado por tripulantes de uma outra embarcação.

Pelas 14:40, segundo a mesma fonte, mantinham-se quatro pescadores desaparecidos, todos de nacionalidade indonésia.