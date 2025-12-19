Homem transportado para o hospital após crise convulsiva
Um homem, com cerca de 30 anos sofreu, esta tarde, uma crise convulsiva no interior do supermecado de São Martinho, no Funchal.
Após o alerta, foi acionada uma equipa médica dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocou ao local e prestou assistência à vítima.
Depois de estabilizado, o homem foi transportado para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
