Homem transportado para o hospital após crise convulsiva

Um homem, com cerca de 30 anos sofreu, esta tarde, uma crise convulsiva no interior do supermecado de São Martinho, no Funchal.

Após o alerta, foi acionada uma equipa médica dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocou ao local e prestou assistência à vítima.

Depois de estabilizado, o homem foi transportado para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.