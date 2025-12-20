Taça da Madeira encerra época histórica do Supermoto Regional com novidade de última hora

A Associação de Motociclismo da Madeira (AMM) realiza amanhã, no Kartódromo do Faial, a Taça da Madeira de Supermoto 2025, prova que marca o encerramento de uma das épocas mais marcantes da história do Supermoto Regional.

A Taça da Madeira contará com a participação de três motos da classe 250cc, incluindo a presença da jovem e conceituada piloto oriunda do Motocross, Laura Vieira, que fará a sua estreia absoluta no Supermoto, integrando a classe Júnior Supermoto.

"Esta participação representa um passo importante para o lançamento oficial desta nova categoria no Campeonato Regional de Supermoto 2026, iniciativa que muito orgulha a Associação de Motociclismo da Madeira (AMM) e reforça a aposta na juventude e no crescimento sustentado da modalidade", reforça a Associação.

De acordo com a entidade, um dos grandes marcos desta temporada foi ainda a introdução, pela primeira vez na Região Autónoma da Madeira, da categoria Mini Supermoto – Classe R12, incluindo a R12 90 Infantil, resultado da parceria com o Projecto AJA, promovido pela Casa do Voluntário, que permitiu a criação da Escola de Pilotagem Desportiva da AMM, focada na formação de crianças e jovens e na transmissão de valores humanos e desportivos.

A Associação adianta ainda que, a Taça da Madeira ficará também marcada por um gesto de grande significado para o futuro do Supermoto regional, com o anúncio da oferta de cinco motos Mini Supermoto R12 – Classe 90 Infantil (TOX Volcano MX), que serão entregues no próximo dia 30, fruto do apoio das empresas DM2Auto, QUALI Real Estate, DNS Seguros, Progresso Car e Madeira Realty Partners, com o contributo determinante de Duarte Martins e Pedro Silva. "Esta doação permitirá integrar, já em 2026, várias crianças e jovens oriundos de contextos sociais vulneráveis, garantindo-lhes acesso à formação, treinos e competição", sublinha.

Para a AMM, a Taça da Madeira representa "muito mais do que uma prova competitiva: simboliza a união da comunidade do Supermoto, o crescimento da modalidade e uma visão clara e estruturada para o futuro".

Depois de um interregno desde 2019, o regresso do Campeonato Regional em 2024 revelou-se um sucesso, consolidado ao longo de 2025 com o aumento do número de participantes, forte presença de jovens pilotos e resultados desportivos de grande relevo a nível regional e nacional.

A época 2025 fica assinalada pela consagração de Dinarte Nóbrega como Tetracampeão Regional de Supermoto, pelo título de Campeão Regional Rookie conquistado por Simão Silva, e pelas notáveis prestações de João Duarte Martins, que terminou novamente como Vice-Campeão Regional, Campeão Nacional Rookie e alcançou um extraordinário 6.º lugar Geral no Campeonato Nacional de Supermoto 2025.