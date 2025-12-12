68 acidentes e 23 feridos na última semana nas estradas da Madeira

Um total de 68 acidentes é o balanço da sinistralidade rodoviária verificada na última semana, no período compreendido entre os dias 5 e 11 de Dezembro, acaba de revelar, através de comunicado, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira.

Deste número de sinistros resultou num total de 23 feridos ligeiros (13 no Funchal, 5 em Santana, 3 em Santa Cruz e 1 em Câmara de Lobos).

A grande maioria dos referidos acidentes de viação foram colisões (49), seguindo-se os despistes (12), atropelamentos (1) e outra tipologia não especificada (6).

Também é de salientar que, no mesmo período, as operações de fiscalização rodoviária da PSP resultaram na materialização de 21 detenções por crimes rodoviários (20 por condução de veículo em estado de embriaguez, 1 por desobediência (recusa ao teste do álcool)).