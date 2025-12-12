Madeira regista 77 ocorrências até às 23 horas

O Serviço Regional de Protecção Civil contabilizou 77 ocorrências, até às 23 horas, no arquipélago da Madeira relacionadas com o mau tempo causado pela depressão Emília que assola a Região nesta sexta-feira, 12 de Dezembro.

Entre os registos constam 44 quedas de árvores, 2 movimentos de massas, 7 acções preventivas de redução de risco, 3 sinalizações de perigo, 11 quedas de elementos de construção, 7 quedas de redes elétricas e 3 quedas de estruturas temporárias.

Segundo a Protecção Civil “todas as ocorrências foram prontamente resolvidas pelo patamar municipal”, mobilizando 180 operacionais e 84 meios técnicos.

Os concelhos afectados foram Funchal (20); Machico (16); Santa Cruz (14); Calheta (6); Ribeira Brava (6); Câmara de Lobos (5); Porto Moniz (2); São Vicente (1); Santana (3); Porto Santo (4)