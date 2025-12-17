AFS vence em Guimarães e apura-se para os 'quartos' da Taça

O AFS venceu hoje em Guimarães o Vitória por 1-0, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, apurando-se assim para os quartos de final da prova.

Um golo do nigeriano Tunde Akinsola, aos 41 minutos, foi o suficiente para os avenses, últimos classificados na I Liga de futebol, protagonizarem uma das surpresas da competição, tendo os vimaranenses, sétimos classificados no campeonato, ainda desperdiçado uma grande penalidade, falhada por Camara Jr, aos 55 minutos.

A formação da Vila das Aves vai agora defrontar nos quartos de final, nos quais atuará na condição de visitante, o vencedor do confronto de quinta-feira nos Açores entre Santa Clara e Sporting.