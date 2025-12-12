Visita à Madeira de Cotrim Figueiredo foi cancelada

O candidato a Presidente da República João Cotrim Figueiredo cancelou a visita que tinha agendada para hoje e amanhã à Madeira, por causa das condições meteorológicas adversas.

Na agenda estava agendado, por exemplo, para às 14h30 de hoje, uma conversa com estudantes na Universidade da Madeira organizada pela Associação Académica e às 16h30 uma audiência com a presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal.

Serão anunciadas, assim que possível, as novas datas.