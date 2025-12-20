Perfil do candidato presidencial José Cardoso, ex-membro da IL que se candidata para afirmar "liberalismo social"

José Cardoso, com 54 anos, foi membro da IL, candidatou-se à presidência do partido contra Rui Rocha e, dois anos após ser derrotado, criou o Partido Liberal Social (PSL), cujos valores quer agora afirmar com uma candidatura presidencial.

Nascido 21 de janeiro de 1971 em Moçambique, José Cardoso só ingressou na política quando tinha 48 anos, com a adesão à Iniciativa Liberal em 2019, quatro anos depois da sua fundação.

No partido, notabilizou-se por ser uma voz crítica da direção de João Cotrim Figueiredo, enquanto conselheiro nacional.

Em 2023, a após a demissão de Cotrim Figueiredo, apresentou uma candidatura à liderança, contra Rui Rocha e Carla Castro.

"A única pessoa, nos últimos três anos, que tentou puxar um caminho, certo ou errado, diferente daquele que temos trilhado, tenho sido eu", tinha afirmado quando apresentou a sua candidatura à liderança da IL.

Derrotado por Rui Rocha na disputa interna, ficando-se pelos 4,3% dos votos, José Cardoso acabaria por sair da IL em janeiro de 2024, afirmando já não se rever no partido que, considerou, tinha deixado de respeitar "princípios liberais".

Cerca de sete meses depois, em setembro de 2024, estaria no Tribunal Constitucional (TC) para entregar as assinaturas necessárias para criar um novo partido político: o Partido Liberal Social (PSL).

Agora, José Cardoso candidata-se às presidenciais com o propósito de afirmar as "ideias do liberalismo social", considerando que estas eleições são uma "boa oportunidade de mostrar como é que um presidente liberal social poderia dar um contributo significativo para o desenvolvimento do país".