Perfil do candidato presidencial Ricardo Sousa, ex-vereador que defende regionalização para país coeso

Ricardo Sousa, antigo vereador do PSD na Câmara Municipal de Paredes, candidatou-se a Presidente da República centrado na defesa da regionalização, que vê como forma de coesão, e de uma política de habitação liderada pelo Estado.

Empresário da área do mobiliário, Ricardo Sousa, 52 anos, é natural de Rebordosa, no concelho de Paredes, distrito do Porto.

Militante do Partido Social Democrata (PSD), foi vereador da oposição na Câmara Municipal de Paredes, no mandato 2021-2025, e decidiu avançar para a corrida à Presidência da República por considerar que os temas que estavam a ser discutidos na campanha "não refletiam aquilo que se passa nas regiões mais desfavorecidas".

Desta forma, sob o lema "a voz de um de vós", Ricardo Sousa formalizou a sua candidatura às presidenciais de 2026 com a entrega das assinaturas necessárias no Tribunal Constitucional, com o objetivo de trazer ao debate a regionalização e a habitação, os dois principais eixos da sua campanha.

Para o ex-vereador, a regionalização é "uma oportunidade para aproximar as decisões das pessoas, para melhorar os serviços de saúde, educação e segurança, e dar às regiões ferramentas para crescer". "Portugal só será verdadeiramente coeso com a descentralização", defende.

Já relativamente à habitação, o candidato defende ser "urgente garantir casas a preços justos, apoiar a construção e reabilitação e controlar a especulação que impede as famílias de viver com qualidade".

Realçando que "viver com dignidade não pode ser um privilégio", Ricardo Sousa quer o Estado "a liderar uma política de habitação que sirva verdadeiramente" os cidadãos.