Candidato presidencial do Peru sobrevive a atentado após ser baleado no seu veículo

O candidato presidencial do partido peruano Libertad Popular sobreviveu hoje a um atentado depois de ter sido baleado quando se deslocava pelo distrito de Cerro Azul, no sul de Lima, segundo denunciou um porta-voz do seu movimento político.

Rafael Belaúnde Llosa deslocava-se no seu carro por Cerro Azul, onde o empresário e candidato presidencial tem um negócio imobiliário, quando sofreu o ataque. Vários tiros atingiram o para-brisas do automóvel, conforme as imagens partilhadas pelo seu partido político nas redes sociais, onde se vê algumas manchas de sangue na sua cabeça e na camisa.

As autoridades eleitorais do Peru já vieram exigir ao Governo que dê segurança aos candidatos inscritos para as próximas eleições de 2026, após o atentado contra aquele candidato presidencial.

O chefe do Gabinete Nacional de Processos Eleitorais (ONPE), Piero Corvetto, condenou o ataque contra o dirigente político, neto do ex-presidente peruano Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 e 1980-1985). "Invocamos todos os atores políticos e a cidadania em geral em geral a rejeitar a violência na campanha eleitoral. Não à violência. Votar é o teu poder de escolher", partilhou Corvetto na sua conta pessoal no X.

Da mesma forma, o presidente do Júri Nacional de Eleições (JNE), Roberto Burneo, condenou o atentado sofrido por Belaúnde e apelou ao Poder Executivo e ao Legislativo para somarem esforços para priorizar a segurança do sistema eleitoral, dos candidatos e da cidadania. "Este facto alerta-nos para priorizar a segurança destes processos eleitorais", declarou Burneo à RPP.

O ex-primeiro-ministro e fundador de Libertad Popular, Pedro Cateriano, confirmou o atentado à emissora RPP e declarou que se tratava de "um mau começo de campanha", numa referência às eleições gerais que se realizarão a 12 de abril de 2026.

"Estamos infelizmente a atravessar um contexto de atividade criminosa ativa, mas é preciso rejeitar com firmeza este ataque que Rafael Belaúnde sofreu com balas esta manhã", acrescentou Cateriano.

Após o ataque, Belaúnde, neto do ex-Presidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 e 1980-1985), dirigiu-se à esquadra de polícia de Cerro Azul para apresentar queixa.

O comandante-geral da Polícia Nacional do Peru, Óscar Arriola, disse ao Canal N que o candidato estava a supervisionar um terreno, que é propriedade sua na província de Cañete, onde está localizado, o Cerro Azul, e que, ao sair do local, apareceu uma mota e quem vinha nela disparou sobre ele.

O chefe da polícia confirmou que Belaúnde está ileso e que não recebeu qualquer ameaça de extorsão ou de qualquer outro tipo. Também salientou que uma equipa da divisão de Homicídios e Criminalística foi ao local para investigar o ataque.

A Polícia Nacional reportou na sua conta na rede social X que ativou o Plano de Cerco perante os disparos contra o veículo do candidato e acrescentou que "não foram reportados feridos" e que as suas unidades encontram-se na zona para garantir a segurança e capturar os responsáveis.

Belaúnde, de centro-direita, é um dos 39 candidatos presidenciais previstos às eleições convocadas para 2026 no Peru, para eleger as autoridades nacionais para o período 2026-2031, nas quais, pela primeira vez em mais de 30 anos, o país voltará a ter um Parlamento bicameral, com Congresso e Senado.

A insegurança e o aumento dos gangues de crime organizado tornaram-se a principal preocupação dos peruanos para estas próximas eleições, face ao aumento das extorsões a negócios e empresas de diversos setores e aos assassinatos de quem se recusa a pagar as quotas exigidas pelas organizações criminosas.

Em abril próximo realizar-se-ão as eleições no Peru para escolher o presidente e dois vice-presidentes entre 39 listas de candidatos, o que torna previsível uma segunda volta eleitoral em junho. Além disso, serão eleitos 60 senadores e 130 deputados para o novo Parlamento bicameral, bem como representantes para o Parlamento Andino.