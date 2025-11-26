Dois membros da Guarda Nacional baleados em tiroteio perto da Casa Branca

Dois soldados da Guarda Nacional foram hoje atingidos a tiro perto da Casa Branca, em Washington, divulgou fonte policial da capital norte-americana, acrescentando que um suspeito foi detido.

Os dois elementos foram baleados perto da Casa Branca e o seu estado de saúde é desconhecido, de acordo com duas autoridades policiais que falaram à agência Associated Press (AP) sob condição de anonimato.

A secretária da Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, confirmou os dois feridos no tiroteio.

"Por favor, juntem-se a mim em oração pelos dois membros da Guarda Nacional que foram baleados há instantes em Washington, D.C.", frisou Noem, nas redes sociais.

Veículos de emergência foram vistos a dirigir-se para a área e pelo menos um helicóptero aterrou na zona.

O Departamento de Polícia Metropolitana disse que foi destacada para uma ocorrência de tiroteio, mas não forneceu mais informações imediatamente.

Um porta-voz da presidente da Câmara, Muriel Bowser, disse que as autoridades locais estão a monitorizar ativamente a situação.

A autarca estava na cidade quando o incidente ocorreu, enquanto o Presidente Donald Trump estava no seu campo de golfe em West Palm Beach, na Florida, de acordo com a AP.

"A Casa Branca está ciente e a monitorizar ativamente esta situação trágica. O presidente já foi informado", garantiu a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Centenas de membros da Guarda Nacional do distrito de Columbia e de vários estados têm patrulhado a capital do país desde que o Presidente Donald Trump emitiu, em agosto, uma ordem de emergência para a capital, federalizando a força policial local e enviando a Guarda Nacional de oito estados e do distrito de Columbia.