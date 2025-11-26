Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Seguro de colheitas travado por exigências. Especialista em soluções de protecção para o sector agrícola explica por que concursos da GESBA não avançaram e defende modelo de partilha de risco para agricultores madeirenses. Filipe Charters de Azevedo prevê mais episódios extremos de mau tempo intercalados com períodos normais, nos próximos cinco a dez anos. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 24 e 25.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Projectos de milhões a conta-gotas. Investimento público regional previsto para 2026 contrasta entre o planeado e aquilo que efectivamente tem condições para avançar no terreno. Um dos exemplos é o do Plano de Intervenções em Bairros 2026/2029 * Plataforma de reembolsos do subsídio de mobilidade a funcionar a 7 de Janeiro.

Miguel Moita recusa mudanças em "equipa com saúde". Novo treinador do Marítimo assina até 2027.

Fique também a saber que Pediu fotos de miúdos “novinhos” e foi caçado pela PJ.

E, por fim, Leilão para 31 espaços na Noite do Mercado do Funchal.

