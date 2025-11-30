Festa da Camacha festejada em Londres

A festa da Camacha voltou a ser celebrada este ano no centro de Londres, no espaço do Scalabrini Centre, pela comunidade maioritariamente oriunda da Madeira.

Perante um salão cheio, a comunidade voltou a celebrar o Dia da Camacha e contou com dois convidados de honra: o novo presidente da junta de freguesia da Camacha, Ricardo Baptista, e o pároco da paróquia da Camacha, padre Óscar Andrade.

As festividades começaram com uma missa celebrada em português pelo padre Óscar Andrade na igreja dos Scalabrini Fathers, dando assim início à caminhada do Advento, em preparação para as celebrações do Natal, muito vividas pela comunidade madeirense radicada em Londres.

Após a celebração religiosa, realizou-se um jantar-convívio no salão do Scalabrini Centre, com lotação esgotada, onde o destaque foi a gastronomia e a música portuguesa, em especial a da ilha da Madeira. A animação esteve a cargo de Artur Jorge e contou ainda com a presença do duo madeirense David Luiz e Fábio Sebastião, e do artista convidado Roberto Adão.

A organização esteve a cargo de José Sousa, emigrante natural da Camacha que, ao longo dos anos, tem sido um dos promotores das tradições madeirenses no Reino Unido. O emigrante disse estar muito satisfeito por voltar a organizar esta festa juntamente com a equipa do Scalabrini Fathers, destacando a grande adesão da comunidade. "É muito gratificante para todos manter a tradição e a cultura", afirmou.

José Sousa destacou ainda a presença, pela primeira vez, do pároco da paróquia da Camacha no evento, que estava acompanhado pelo presidente do Grupo de Folclore de Romarias Antigas do Rochão, Humberto Teixeira de Jesus, e pelo presidente da Confraria do Santíssimo Sacramento da paróquia da Camacha, Dinis Nóbrega.

José Sousa lembrou que é costume a presença do presidente da junta de freguesia da Camacha, ao qual agradeceu a participação do novo presidente da localidade no evento.

Já o presidente da junta, Ricardo Baptista, agradeceu o convite na sua intervenção e referiu que era com enorme alegria estar em Londres junto da comunidade madeirense, da qual muitos são originários da Camacha. O autarca afirmou que gostou de ver a bandeira da Camacha erguida no evento e de ver as tradições e a cultura serem mantidas.

Esta foi a primeira vez que o autarca se deslocou para visitar e participar num evento junto da comunidade emigrante, no qual participaram muitos emigrantes naturais da freguesia da Camacha.

Esta iniciativa, organizada pela comissão Scalabrini Fathers, tem como objectivo promover o encontro, a gastronomia e a cultura, mantendo as tradições num ambiente de partilha junto da comunidade portuguesa radicada em Londres, sendo que a grande maioria é originária da Ilha da Madeira.