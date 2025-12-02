Santana acolheu 37 participantes da 2.ª Prova Regional de Tiro com Arco
O pavilhão de Santana acolheu, na manhã de segunda-feira, 1 de Dezembro, a 2.ª Prova Regional da Madeira de Tiro com Arco em Sala, da época 2025/2026, que contou com um total de 37 participantes.
A competição organizada pelo Clube Aventura da Madeira contou com participantes nas divisões de arco recurvo e barebow, num total de 37 arqueiros, representado 4 clubes: Clube Aventura da Madeira, Associação Porto da Cruz Trail Team, CCDT Empresa de Eletricidade da Madeira e União Desportiva de Santana.
Segundo nota à imprensam a segunda competição época ficou marcada pela disputa pelo primeiro lugar no escalão seniores masculinos de arco recurvo, com Sidónio Jesus a somar 513 pontos, mais cinco que Dionísio Sousa que somou 508 pontos. Na terceira posição classificou-se Roberto Jesus com 448 pontos. Na competição feminina de arco recurvo, Eugénia Azevedo somou 361 pontos e confirmou a vitória sobre Graça Nunes, que totalizou 332 pontos.
Vencedores por escalão
Divisão Arco Recurvo
1.º Seniores Masculinos – Sidónio Jesus (CAMadeira) – 513 Pontos
1.ª Seniores Femininos – Eugénia Azevedo (CAMadeira) – 361 Pontos
1.ª Flechas – Maria Isabel Fernandes (CAMadeira) – 301 pontos
1.º Juvenis – Leonardo Fernandes (CAMadeira) – 346 Pontos
1.ª Cadete Feminina – Mariana Ribeiro (UD Santana) – 115 Pontos
1.º Cadete Masculino – João Tavares (APCTT) – 253 Pontos
1.º Veteranos Femininos – Sandra Oliveira (APCTT) – 145 Pontos
1.º Veteranos Masculinos – Nuno Tavares (APCTT) – 405 Pontos
Divisão Barebow
1.ª Seniores Femininos – Manuela Carrillo (APCTT) – 219 Pontos
1.º Séniores Masculinos – Bruno Mendes (CAMadeira) – 290 Pontos
Promoção 10 Metros
1.º António Sousa – (APCTT) – 412 Pontos