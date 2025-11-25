Paulo Neves ressalta 75 milhões para a Madeira no OE 2026

“Esta é a prova de que este Governo, de Luís Montenegro, é, de facto, um Governo amigo das Autonomias e que o PSD é o Partido das Autonomias, ao contrário do que sucedeu antes, com a governação socialista na República, em que tudo o que tinha a ver com a Madeira foi metido na gaveta” afirmou, ontem, em plenário, o deputado Paulo Neves, numa intervenção em que fez questão de sublinhar a transferência extraordinária de 75 milhões de euros que será assegurada, à Região, pelo Governo da República, no âmbito do Orçamento do Estado para 2026, uma transferência que, no seu entender, espelha a sensibilidade e a solidariedade que o Governo da República liderado por Luís Montenegro tem assumido face à Região.

Uma sensibilidade que, segundo frisou através de nota à imprensa, faltou durante oito anos de governação socialista na República, lembrando que “aquilo que o PS fez, durante oito anos, foi meter sempre na gaveta não só as transferências como tudo o que tinha a ver com as suas obrigações constitucionais face à Região”.

Paulo Neves que, a este propósito e igualmente em plenário, fez questão de responder às críticas do deputado do PS Carlos Pereira à proposta de Orçamento do Estado para 2026. “O Senhor deputado vê-se que não foi eleito pela Madeira, porque já se esqueceu do que foi, durante anos, a governação do PS em relação à Região Autónoma da Madeira. Sabe, tão bem quanto eu, que o PS meteu na gaveta tudo o que tinha a ver com a Região e sabe que este Governo da República está a transferir mais verba para a Madeira do que aquilo que era obrigado a fazer”, esclareceu.

Por fim, fez questão de frisar que esta verba, resultante da transferência extraordinária de 75 milhões de euros, servirá para que a Região cumpra as suas obrigações em matérias fundamentais que são também da República, nomeadamente nas áreas da proteção civil, da saúde e da educação.