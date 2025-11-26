Avião com 175 deportados dos EUA chega a Caracas em plena crise de voos internacionais

Um avião com 175 migrantes deportados dos Estados Unidos a bordo aterrou hoje em Caracas, em plena crise desencadeada por cancelamentos de voos internacionais na Venezuela, no seguimento de um aviso de Washington.

Fonte do Ministério dos Transportes da Venezuela disse à agência de notícias EFE que o avião da Eastern Airlines, proveniente do Arizona, aterrou no Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Maiquetía, que serve a capital venezuelana, com 142 homens e 26 mulheres, além de dois adolescentes e cinco crianças.

"Um avião norte-americano aterrou em Maiquetía com uma tripulação norte-americana, e não há perigo no espaço aéreo venezuelano. Chegaram e estão a partir em segurança. Este é o duplo critério da administração [do Presidente dos Estados Unidos, Donald] Trump", disse a mesma fonte.

O voo foi realizado após as autoridades norte-americanas terem pedido "extrema cautela" aos aviões que sobrevoam o território venezuelano e o sul das Caraíbas, no seguimento da tensão política e militar entre Washington e Caracas.

O voo de repatriamento, o 92.º em 2025, chegou às 11:45 (15:45 em Lisboa), 15 minutos antes do fim do prazo de 48 horas dado pelo Governo venezuelano para que as companhias aéreas retomassem as operações, sob a advertência de terem as permissões revogadas.

TAP, Iberia, Air Europa e Plus Ultra, bem como Avianca, GOL, Latam e Turkish Airlines, anunciaram a suspensão dos voos na sequência do alerta emitido pelos Estados Unidos na sexta-feira.

As companhias sul-americanas Copa, Wingo, Boliviana de Aviación e Satena, bem como as companhias aéreas locais Avior e Conviasa (a empresa estatal), mantêm as operações.

Para hoje, indicou a EFE, estão confirmados voos da Colômbia, Curaçau e Panamá, enquanto os voos programados para Madrid e Turquia não constam do Sistema de Informação de Voos do Aeroporto Internacional de Maiquetía.