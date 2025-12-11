Centro de Química da Madeira integra projecto europeu FOCUS-4R

O CQM – Centro de Química da Madeira integra o projecto europeu FOCUS-4R – Reforço das Capacidades das Regiões Ultraperiféricas em Investigação e Inovação e Promoção de Competências em Conformidade com os Princípios 4R, classificado em 1.º lugar no concurso ERA Talents do programa Horizonte Europa.

O projecto, iniciado em Setembro deste ano e com duração de 48 meses, reúne 11 parceiros de três Regiões Ultraperiféricas da União Europeia (Reunião, Madeira e Canárias) bem como de regiões europeias continentais tecnicamente mais desenvolvidas (na Noruega, França, Países Baixos, Portugal e Espanha). O consórcio tem por finalidade reforçar a capacidade científica, tecnológica e de inovação das RUPs no sector biomédico.

O principal objectivo do projecto é aumentar a competitividade e atractividade científica das RUPs, permitindo que desenvolvam investigação de excelência, consolidem parcerias internacionais de longo prazo e gerem novas oportunidades de inovação e emprego qualificado. Para isso, o FOCUS-4R implementará um conjunto de acções estruturantes, nomeadamente programas de mobilidade entre instituições académicas e empresas (para aquisição de competências avançadas) e organização de workshops e formações especializadas orientadas para técnicas biomédicas emergentes.

O projecto dará especial relevo ao desenvolvimento de competências e práticas de investigação alinhadas com os princípios 4R – Replacement, Reduction, Refinement e Responsibility. No contexto biomédico, estes princípios orientam a substituição, a redução e a melhoria dos procedimentos de experimentação animal, promovendo igualmente uma abordagem ética e responsável em todas as etapas da investigação científica. Com o FOCUS-4R, o CQM passará a dispor de técnicas e competências na área biomédica únicas na Região, com aplicabilidade direta tanto na investigação como na prestação de serviços especializados.