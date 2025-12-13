Tempestade polar em Gaza causa pelo menos 11 mortos

Pelo menos 11 pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência do frio e da chuva provocados por uma tempestade polar que atingiu a Faixa de Gaza e danificou tendas e edifícios.

A tempestade provocou o desabamento de casas e danificou dezenas de tendas utilizadas por pessoas deslocadas devido à ofensiva militar israelita realizada após os ataques do grupo islamita Hamas a 07 de outubro de 2023, que deram início à guerra na região.

A maioria das mortes --- cinco --- aconteceu no bairro de Bir al-Naja, em Beit Lahia, onde uma casa desabou, enquanto pelo menos outras duas pessoas morreram quando um muro caiu no bairro de al-Rimal.

Estas mortes somam-se às provocadas pelas baixas temperaturas, sobretudo no campo de al-Shati, onde também se registaram derrocadas e duas pessoas morreram.

Além disso, uma criança morreu devido às temperaturas extremas na Cidade de Gaza, avançou hoje a agência de notícias palestiniana WAFA.

Na quinta-feira, um bebé de oito meses morreu devido às baixas temperaturas na cidade do sul da Palestina Khan Yunis, segundo o jornal Filastin, que noticiou que a tenda da família tinha sido danificada pelas chuvas.

Os aguaceiros provocaram o colapso de outros edifícios na mesma zona, e inúmeras pessoas tiveram de ser retiradas de tendas inundadas pela tempestade.

A situação levou o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, a alertar para o risco de surtos de doenças, sobretudo problemas respiratórios entre crianças, idosos e doentes.

A Agência das Nações Unidas de Ajuda aos Refugiados da Palestina no Médio Oriente (UNRWA) lamentou que as condições de vida em Gaza "tenham piorado devido às fortes chuvas e às difíceis circunstâncias resultantes do genocídio israelita em curso nos últimos dois anos".

"As tempestades de inverno inundam as ruas e submergem tendas improvisadas em áreas sobrelotadas e insalubres. Ruas inundadas e acampamentos húmidos agravam as condições de vida já precárias, e alertamos que ambientes frios, húmidos e insalubres aumentam significativamente o risco de doenças e infeções", afirmou a agência, em comunicado.

Apelando a que seja dada assistência à população de Gaza de forma a "evitar o seu sofrimento", a UNRWA explicou que esse apoio permitirá fornecer abrigo adequado e serviços médicos essenciais.

"Este apoio ajudará as famílias a enfrentar o inverno com segurança e dignidade", concluiu.