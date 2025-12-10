Salário mínimo sobe 78% em 11 anos Desde a última greve geral, o valor cresceu 400 euros na Madeira, três vezes mais do que o rendimento médio. Governo considera paralisação "despropositada". Sindicatos prevêem grande adesão. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 11 de Dezembro.

O destaque fotográfico da capa de hoje diz respeito à reportagem Tradição resiste Movimento de turistas e locais não mata as saudades do antigamente ao comércio da baixa do Funchal, a duas semanas do dia de Natal.

Turismo da Madeira terá ‘UPGRADE’ para a próxima década Programa ontem apresentado promete novo ciclo de qualidade: de vida dos residentes, da experiência turística e da oferta existente

Calheta aprova hoje orçamento de 30 milhões Será o maior de sempre e terá as obras de proximidade como prioridade. Funchal conta com 136 milhões para 2026.

E, por fim, Lar inaugurado com lotação esgotada Há 1.300 idosos à espera de uma vaga na Madeira.

