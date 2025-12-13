Eslovénia vai criar plataforma nacional de Inteligência Artificial generativa de acesso gratuito

A Eslovénia lançou ontem um concurso para a criação de uma "plataforma nacional" de Inteligência Artificial (IA) generativa que será de acesso gratuito para os cidadãos do país.

"O objetivo deste apelo é dar a todos livre acesso a todas as ferramentas de Inteligência Artificial", disse o primeiro-ministro Robert Golob, de acordo com a agência de notícias eslovena STA.

Golob frisou ainda que "nenhum país assinou ainda um contrato deste tipo", acrescentando que a Eslovénia pretende ser um dos primeiros com a sua própria ferramenta de IA generativa, um projeto que levou o primeiro-ministro a reservar uma verba inicial de dez milhões de euros para taxas de licenciamento.

O concurso que foi agora aberto intitula-se "Acesso e configuração do acesso a uma plataforma com modelos linguísticos de alto nível" e foi publicado no portal esloveno e europeu de contratos públicos.

O prazo para a apresentação de propostas termina a 11 de dezembro.

Golob afirmou ainda que o seu Governo contactou alguns dos maiores fornecedores mundiais deste tipo de serviços e espera chegar a um acordo com alguns deles nos próximos meses.

O líder esloveno explicou também que o acesso à plataforma será gratuito para trabalhadores do setor público, bem como para investigadores, e deve ser uma ferramenta segura de acordo com todos os critérios estabelecidos pela União Europeia (UE).

Uma plataforma de Inteligência Artificial generativa é um sistema ou um conjunto de ferramentas, como o popular ChatGPT, que permite a criação de novos conteúdos a partir de dados ou instruções do utilizador, utilizando modelos de aprendizagem automática que não só analisam a informação, como também a produzem.