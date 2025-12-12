Mau tempo leva ao encerramento do parque de diversões no Funchal

O parque de diversões instalado na cidade do Funchal foi obrigado a encerrar temporariamente esta sexta-feira, 12 de Dezembro, por motivos de segurança.

Em causa está o mau tempo causado pela depressão Emília, que está a assolar o arquipélago da Madeira.

Numa nota partilhada na rede social Facebook, o Luna Park afirma que reabrirá assim que as condições meteorológicas o permita operar com total segurança.