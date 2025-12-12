Mau tempo leva ao encerramento do parque de diversões no Funchal
O parque de diversões instalado na cidade do Funchal foi obrigado a encerrar temporariamente esta sexta-feira, 12 de Dezembro, por motivos de segurança.
Em causa está o mau tempo causado pela depressão Emília, que está a assolar o arquipélago da Madeira.
Numa nota partilhada na rede social Facebook, o Luna Park afirma que reabrirá assim que as condições meteorológicas o permita operar com total segurança.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo