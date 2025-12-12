Vento destrói vidros de campo de padel em São Vicente

As intensas rajadas de vento, que já se começam a fazer sentir um pouco por toda a Região, destruíram, há instantes, os vidros dos campos de padel de São Vicente.

Conforme relatos que chegam, a zona marginal do concelho já está a ser bastante afectada pela depressão Emília.

De salientar que, a 'nova' frente-mar do concelho foi inaugurada no passado dia 8 de Outubro, num projecto de 3,5 milhões de euros, onde se inclui a criação dos dois campos de padel.