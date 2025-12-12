51 milhões de euros em novos apoios para a economia da Madeira

No seguimento do processo de revisão do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a as Regiões Autónomas ficaram abrangidas pelo Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade (IFIC), tendo a Madeira acesso a uma verba superior a 50 milhões de euros.

Com esta decisão, a Secretaria Regional da Economia explica que as empresas da Região passam a dispor de dois novos instrumentos de apoio, considerados essenciais pelo Governo Regional, para garantir a continuidade do desenvolvimento sustentável e o estímulo à competitividade empresarial. Tratam-se da 'Linha Reindustrializar', destinada ao investimentos em inovação produtiva e/ou Investigação e Desenvolvimento, que promovam a modernização e a capacidade tecnológica das empresas; e da 'Linha IA PME', direccionada para as micro, pequenas e médias empresas, com o objectivo de incentivar a adopção de soluções de inteligência artificial, visando a optimização de processos internos, o aumento da eficiência operacional e a integração de tecnologias digitais na relação com clientes e parceiros.

A dotação disponível para estas duas linhas é de 51,4 milhões de euros, reforçando a capacidade de investimento e inovação das empresas madeirenses.

Segundo o secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, esta medida representa "um passo decisivo para consolidar a competitividade económica da Região, garantindo que as empresas locais têm acesso a instrumentos que lhes permitam enfrentar os desafios da transição digital e da inovação tecnológica."

Este alargamento enquadra-se na Componente C05 – Capitalização e Inovação Empresarial do PRR, que visa reforçar a capacidade produtiva nacional e regional, promovendo a modernização das estruturas empresariais e a sua integração em cadeias de valor mais competitivas.

Com a entrada em vigor desta medida, as empresas da Madeira poderão candidatar-se, em futuros avisos, a apoios que potenciem investimento, inovação e digitalização, fatores considerados estratégicos para o crescimento económico e para a criação de emprego qualificado na Região.