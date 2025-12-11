Aposta na tecnologia para melhorar a saúde, a qualidade de vida e a economia da Madeira

O secretário regional da Economia destacou o investimento tecnológico na saúde como uma das apostas estratégicas do Governo Regional, tanto para a qualidade de vida como para o desenvolvimento económico da Região.

José Manuel Rodrigues interveio na abertura do Digital Health Summit 2025, que decorre no Funchal com participantes de 46 países.

"A saúde tem vindo a assumir-se como um dos grandes motores da economia digital. É um sector que impulsiona a ciência, mobiliza talento, promove a inovação e o conhecimento e cria formas de valor – valor económico, valor humano e valor social", referiu.

O governante sublinhou que "a Madeira reconhece neste domínio uma das suas frentes estratégicas de diversificação económica. Apostamos na tecnologia, na ciência e na inovação como eixos estruturantes de uma economia regional sustentável, inteligente e aberta ao Mundo".

José Manuel Rodrigues destacou ainda o novo Hospital Central e Universitário da Madeira como exemplo desta visão. "Este hospital será um motor da economia regional, um polo estruturante com repercussão em múltiplos sectores: desde a tecnologia à construção, da investigação ao turismo, incluindo o crescente turismo de saúde", frisou.

A Madeira posiciona-se como laboratório vivo europeu onde convergem start-ups tecnológicas, universidades, centros de investigação e instituições de saúde.

O Digital Health Summit, organizado no âmbito do H-INNOVA: HEALTH INNOVATION HUB, reúne especialistas para debater soluções inovadoras para os desafios da Saúde. Esta tarde realiza-se uma cerimónia de apresentação de projectos inovadores, com prémios no valor de 32.500 euros.