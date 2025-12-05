Jorge Veiga França é o novo Conselheiro Executivo do Conselho Consultivo de Economia

O presidente do Conselho Consultivo de Economia (CCE), José Manuel Rodrigues, designou o empresário Jorge Veiga França para o cargo de conselheiro executivo deste órgão de consulta do Secretário Regional da Economia.

De acordo com o comunicado enviado à redacções, Jorge Veiga França é licenciado em Ciências Económicas Aplicadas e mestre em finanças, e reúne experiência empresarial e de gestão que sustentou a escolha.

Entre outros cargos, integrou a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira entre 1987 e o final do século XX e presidiu à ACIF – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira entre 2019 e 2025. Nesse período, foi também vice-presidente do Conselho Geral da CIP e vogal do Conselho Geral da CCP, função para a qual mantém mandato até janeiro de 2026.

Como conselheiro executivo, caberá agora a Jorge Veiga França organizar e dirigir o processo de designação dos membros do CCE, criar estruturas de apoio ao órgão, convocar e presidir a reuniões extraordinárias com carácter deliberativo e solicitar estudos, pareceres e informações relevantes para a atividade do Conselho. Compete-lhe ainda apresentar o plano e o relatório de actividades.

O CCE tem como missão emitir pareceres sobre matérias do sector económico, analisar estratégias de desenvolvimento, acompanhar posições da Região Autónoma da Madeira em instâncias nacionais e europeias e propor medidas de política económica.

O organismo é presidido pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, e integra representantes de várias entidades empresariais e institucionais da Madeira, incluindo a Universidade da Madeira, a Associação de Municípios, a ARDITI, o IDE e diferentes direções regionais.