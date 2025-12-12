129 condutores 'apanhados' em excesso de velocidade no Nó da Cancela em plenas obras

O Comando Regional da Madeira informa, que após receber algumas denúncias envolvendo o excesso de velocidade no trecho da Via Rápida 1, junto às obras da empreitada do 'Nó da Cancela', entre os 15 e 16 km, no sentido Machico – Funchal, efectuou duas acções de fiscalização vocaccionadas para o controlo da velocidade, tendo sido detectados e lavrados 129 autos de notícia por contra-ordenação, por excesso de velocidade,

Nos termos do Código da Estrada foram registadas 112 infracções leves, 16 graves e 1 muito grave.

Desta forma, a Polícia reitera que aquele local encontra-se munido de sinalização temporária, impondo um limite de velocidade de 60 km/h, o qual se mostra necessário face às obras em curso.

"Exortamos os utentes daquela via para o respeito da sinalização temporária com o objectivo principal de evitar possíveis sinistros rodoviários. Para contribuir para este desiderato, iremos efectuar outras acções de fiscalização rodoviária naquele local, visando o controlo da velocidade", reforça a PSP.