Novos encerramentos do troço entre o Nó da Cancela e o Nó do Pinheiro Grande

O trânsito rodoviário entre o Nó da Cancela-15 e o Nó do Pinheiro Grande-14, no sentido Machico - Ribeira Brava, vai ser encerrado temporariamente, novamente, devido à realização de obras nessa zona da via rápida.

O encerramento acontece hoje, sexta-feira, entre as 21 horas e as 6 horas de sábado. O troço volta a encerrar na próxiam terça-feira, dia 9 de Dezembro, entre as 21 horas e as 00 horas de quarta-feira, dia 10 de Dezembro.

De acordo com nota à imprensa, emitida pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, para o mês de Dezembro estão também previstos encerramentos para os dias 12 de Dezembro (sexta-feira), entre as 21 horas e as 6 horas de sábado, 13 de Dezembro; também no dia 15 de Dezembro (segunda-feira), entre as 21 horas e as 00 horas de terça-feira, 16 de Dezembro; e ainda a 18 de Dezembro (quinta-feira), entre as 21 horas e as 6 horas de sexta-feira, 19 de Dezembro.

"Este encerramento temporário deve-se aos trabalhos de alargamento do tabuleiro da Ponte da Quinta, integrados na empreitada de reformulação do Nó da Cancela", explica.