Morreram mais 235 pessoas na Madeira dos primeiros 10 meses deste ano

Nos primeiros 10 meses deste ano morreram mais 235 pessoas na Madeiras do que em igual período do ano passado, assistindo-se a um excesso de mortalidade de 11,3%. Do lado da natalidade, o quadro demográfico não é mais animador, com uma quebra de 5,1%, segundo os dados publicados esta sexta-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Em Outubro último, foram averbados na Região Autónoma da Madeira (RAM) 212 óbitos, valor superior ao observado em igual mês de 2024 (mais 26 óbitos; 14,0%). E no período de Janeiro a Outubro, verificamos o registo de 2 382 óbitos, mais 235 do que no período homólogo (+10,9%).

Analisando a avaliação do 'excesso de mortalidade', que compara os óbitos de Outubro deste ano (212 óbitos) com a média dos valores do mesmo mês dos três anos que precedem a pandemia, entre 2016 e 2019, em que se verificaram uma média anual de 191 óbitos, , conclui-se que houve um excesso de mortalidade de 11,3%, "reflectindo o facto de, no conjunto daqueles anos, o número de óbitos ter sido sempre inferior ao valor registado em Outubro de 2025", explica a DREM.

Felizmente, não foram averbados óbitos com menos de 1 ano nem fetos-mortos em Outubro deste ano.

No capítulo da natalidade, o quadro demográfico não é animador. Contabilizaram-se 163 nados-vivos, correspondendo a uma quebra de 5,8% relativamente ao mês homólogo de 2024 (menos 10 nascimentos), revelam os dados hoje publicados pela DREM.

O número total de recém-nascidos registados nos primeiros dez meses deste ano (1 407) foi inferior ao verificado no mesmo período de 2024 em 5,1% (menos 76 nados-vivos).

"Da diferença entre nados-vivos e óbitos resultou um saldo natural negativo de 49 indivíduos em Outubro de 2025, mais penalizador que no mês homólogo, no qual registou o valor de -13. Nos primeiros dez meses de 2025, o valor acumulado do saldo natural foi de -975, apresentando um agravamento relativamente ao observado no mesmo período de 2024 (-664)", refere a DREM.

Celebraram-se mais 41 casamentos

Não obstante, há mais madeirenses a dar o laço, com aumento no número de matrimónios registados.

No decimo mês de 2025, celebraram-se 135 casamentos, correspondendo a uma subida de 2,3% relativamente ao número de casamentos realizados em Outubro de 2024 (mais 3 casamentos).

No conjunto dos primeiros 10 meses, de Janeiro a Outubro, verifica-se que foram celebrados 1 085 casamentos, mais 41 (+3,9%) do que no período homólogo.