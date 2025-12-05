67 acidentes e 22 feridos na última semana nas estradas da Madeira

Um total de 67 acidentes é o balanço da sinistralidade rodoviária verificada na última semana, no período compreendido entre os dias 28 de Novembro e 4 de Dezembro, acaba de revelar, através de comunicado, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira.

Deste número de sinistros resultou num total de 2 feridos graves (1 na Ribeira Brava e 1 em Santa Cruz) e 20 feridos ligeiros (10 no Funchal, 4 em Câmara de Lobos, 2 em Machico, 2 em Santa Cruz e 1 na Calheta).

A grande maioria dos referidos acidentes de viação foram colisões (48), seguindo-se os despistes (12), atropelamentos (3) e outra tipologia não especificada (4).

Também é de salientar que, no mesmo período, as operações de fiscalização rodoviária da PSP resultaram na materialização de 14 detenções por crimes rodoviários (9 por condução de veículo em estado de embriaguez, 2 por condução sem habilitação legal e 2 por condução de veículo desobediência (carta apreendida) e 1 por desobediência (recusa ao teste do álcool)).