'Abismo Adentro' de Rigo 23 já pode ser apreciada no MUDAS.Museu

Já foi inaugurada a exposição 'Abismo Adentro' de Rigo 23, no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

A mostra, com curadoria de Sebastian Clough, materaliza-se numa linguagem plástica vasta, que inclui instalação, escultura, vídeo, desenho, fotografia, bordado, texto e objectos encontrados em diferentes contextos. Numa espécie de diálogo intercultural que permite criar um mundo imersivo, transfigurando, ao mesmo tempo, passeio e crónica, as distâncias medem-se tanto em centímetros e dias, como em milhares de quilómetros e séculos.

A exposição que foi hoje inaugurada resulta de um trabalho de seis anos e contou com mês de preparação no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, conforme deu conta Márcia Sousa, directora daquele espaço no concelho da Calheta.

A responsável nota que foi necessário adaptar o museu para esta exposição de Rigo, que ocupa dois dos andares do edifício, ficando um terceiro destinado à exposição temporária do MUDAS.

“Mais do que uma exposição, no meu entendimento, é, em si, uma experiência. Uma experiência comunitária que permite a imersão dentro do espaço da instalação, a conversa com as pessoas que colaboraram com o Rigo na preparação deste projetco, e, em particular, e acima de tudo, com o próprio Rigo e com o Sebastian, que estão muito envolvidos neste processo desde o início”, enfatizou Márcia Sousa.

Já o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura destacou a "dimensão extraordinária" de Rigo e enfatizou a "mensagem de humildade" que o próprio transmite, fazendo dele um "artista dos artistas".