Madeira investiu 250 milhões em renováveis na última década

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, sublinhou esta quinta-feira, durante a inauguração do Compensador Síncrono do Caniçal — único no país — que a Madeira investiu cerca de 250 milhões de euros em energias renováveis na última década.

“Temos um corpo técnico de engenharia de vanguarda, que desde o início pensou este estabilizador para garantir a rede e evitar situações como as do continente e de Espanha no ano passado”, afirmou Albuquerque. O equipamento integra-se na estratégia de produção eléctrica com 50% de energia renovável, reforçando a estabilidade da rede.

Sobre os custos da obra, inicialmente anunciada em 6,6 milhões de euros, Albuquerque explicou que o valor actual é de oito milhões, devido a componentes separados, como a bateria e os arranjos exteriores, e confirmou que a capacidade instalada está garantida.

O presidente defendeu ainda que a Madeira deve continuar a investir nas renováveis, mas sem depender exclusivamente delas: “Temos de ter uma reserva de fuel oil e autonomia, porque lirismos e utopias podem levar a resultados trágicos. O bom é inimigo do óptimo; estamos muito bem, e o óptimo vamos alcançar um dia.”

Albuquerque destacou também os benefícios ambientais do reforço da capacidade instalada, nomeadamente a redução das emissões de gases com efeito de estufa, e reiterou a importância de manter a Madeira na vanguarda da produção energética sustentável.