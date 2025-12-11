PCP congratula-se com a "maior jornada de luta das últimas décadas" na Madeira

O PCP Madeira saúdou esta quinta-feira, 11 de Dezembro, os trabalhadores da Região Autónoma da Madeira "que hoje demonstraram a sua força, determinação e unidade na defesa dos seus direitos, contribuindo para derrubar o pacote laboral e a política de exploração e empobrecimento que querem impor a quem vive da sua força de trabalho".

Em causa está a adesão à greve geral convocada para hoje e a manifestação junto à Assembleia Legislativa. O PCP congratula-se também com o "sentido de organização e mobilização" do movimento sindical unitário, que ao longo das últimas semanas "construiu aquela que foi a greve geral com maior impacto na Região Autónoma da Madeira".

O PCP afiança que, apesar das tentativas do patronato e do Governo Regional "para boicotar o direito à greve, os trabalhadores e as suas organizações sindicais estiveram à altura e fizeram erguer a maior jornada de luta das últimas décadas".

Do sector público ao setor privado, passando pelo setor social, foi notória a forte adesão à Greve Geral: dezenas de escolas encerradas, centenas de serviços a funcionar apenas com os mínimos decretados — nomeadamente na saúde —, condicionamentos evidentes nos transportes públicos, nos aeroportos, no setor da hotelaria e similares, na comunicação social, no CARAM com uma adesão de 22%, na Empresa de Cervejas da Madeira e na ARM. PCP

Esta jornada de luta demonstra, destaca o PCP, "a importância central dos trabalhadores na vida em sociedade e no funcionamento da economia". Demonstra também, afirma, "a força transformadora dos trabalhadores organizados e determinados a defender os seus direitos".

A greve geral realizada hoje constitui, para o PCP, "uma etapa decisiva na luta para derrotar o pacote laboral do Governo da República PSD/CDS, apoiado pelo Chega e pela Iniciativa Liberal, um pacote que representa uma verdadeira declaração de guerra aos trabalhadores".