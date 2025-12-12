Muita música na passagem de ano em Machico

A Câmara Municipal de Machico está a preparar as celebrações de Passagem de Ano, que, desta feita, vão contar com várias actuações musicais, para além do espectáculo de fogo-de-artifício à meia-noite. Tal como o DIÁRIO já tinha avançado na sua edição impressa de hoje, a cantora Mara será o grande nome da noite.

A programação arranca pelas 21 horas de 31 de Dezembro, no Largo da Praça, com a actuação do grupo musical Gaudium, seguindo-se o concerto da cantora Mara, às 22h30. À meia-noite, o momento será assinalado com o já tradicional espetáculo de fogo de artifício.

Já pelas 00h10 será a vez do DJ Américo Nunez dar continuidade à animação.

"A Câmara Municipal de Machico convida todos os munícipes e visitantes a vir celebrar a entrada em 2026", termina em nota à imprensa.

