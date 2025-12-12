Convívio de Natal vai juntar 1.200 idosos da Calheta

O XXV Convívio de Natal para os maiores de 60 anos de idade do concelho da Calheta realiza-se no próximo dia 14 de Dezembro, domingo, pelas 13 horas, no Pavilhão do CDR Prazeres, numa organização da Câmara Municipal. Deverão participar cerca de 1.200 idosos.

Segundo explica nota à imprensa, o evento tem como principal objectivo proporcionar à população sénior um momento de confraternização e partilha. Haverá animação com vários grupos de animação e artistas, contando ainda com a presença dos presidentes das Juntas de Freguesia, párocos e de staff que prestará apoio ao evento.

No local, para além da presidente da Câmara Municipal da Calheta, estará ainda presente o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel.

"De realçar que este ano o convívio tem um significado especial, pois assinalamos 25 edições deste evento tão querido pelos nossos munícipes. Ao longo de um quarto de século, este encontro tem reunido milhares de seniores, celebrando o Natal com afecto, animação, partilha e reencontros", termina a mesma nota.